40 år i Cirkusrevyen og cirka 50 år med Lisbet Dahl, fordi Ulf Pilgaard også spillede med hende i Tivolirevyen.

I aftes forlod Ulf’en sin garderobe for sidste gang – den garderobe, han har haft fast siden 1986, og som ville kunne fortælle et utal af historier – ikke mindst om Pilgaard og Claus Ryskjær – hvis den altså kunne tale.

Af med scenetøjet - for sidste gang i Cirkusrevyens garderobe. Foto: Anthon Unger

– Det er har været et mærkeligt år. Først al corona-usikkerheden, og så blev folk sygemeldt. For os i teltet handlede det bare om at overleve til sidst. Men på denne min sidste aften må jeg konstatere, at sæsonen er gået over al forventning, at min tid herude er slut, og at revyen vil køre fint videre med nye kræfter, sagde den 80-årige veteran.

Ulf Pilgaard var i sit bryske hjørne, hvilket af mange blev oversat til, at han camouflerede sit vemod. Men Lisbet Dahl havde det svært under hyldesten af sin gamle ven.

Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard har fulgtes ad i mange år. Foto: Anthon Unger

– Gu’ er det tungt – selvom jeg godt ved, at det er det eneste rigtige. Ulf har brug for mere tid til sig selv, og resten af os kommer stærkt igen til næste år, sagde hun.

På landevejen igen

Den snart raskmeldte instruktør og skuespiller gav tårerne frit løb under Ulf-afskeden, og efterfølgende smilede Ulf helt rørt, da han hørte om hendes reaktion.

– Da alt var lukket ned i 2020, opdagede jeg, hvordan almindelige mennesker holder sommerferie. Det vil jeg sgu også prøve, mens jeg kan, og jeg glæder mig vildt til at kunne være sammen med min kæreste, Annette, for jeg har godt nok ikke være meget hjemme de seneste fem måneder, siger han og lyder faktisk lidt træt.

Ulf Pilgaard er teolog, og derfor er det på sin plads at citere Prædikerens Bog: 'Alting har sin tid'. For den 80-årige veteran var søndags aften vejs ende på Cirkusrevyen. Foto: Anthon Unger

Men ingen kan vel fortænke 80-årige Ulf, som siden 1. maj kun har haft fri om mandagen, og som flere dage om ugen har spillet to forestillinger, i at have brug for at holde lidt fri.

Og der blev sagt ’lidt’, for allerede om kort tid er han på landevejen med et talkshow om sit liv, og der har han – ifølge ham selv – nogle gange op til tre og fire jobs om ugen.

I bakketeltet er det imidlertid slut, og publikum viste på denne sidste aften, at de vil savne ham helt vildt.

Ulfs sidste aften Stort billedgalleri Foto: Anthon Unger