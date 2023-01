Fejrer ti års reality: - En fuckfinger til kultureliten

Buttplugs, branderter og bare bryster.

I et årti har de danske realitydeltagere en gang om året slået sig løs til Reality Awards, mens borgerskabet har spærret øjnene op. Og onsdag fejrer det farverige show jubilæum med et storstilet show, som vises her på eb.dk.

- Det er en ret vild følelse at skulle holde ti års jubilæum. Det havde jeg ikke regnet med, da jeg startede med et lille budget og en sjov ide, fortæller ejer og arrangør af Reality Awards Kit Nielsen.

- Dengang var reality meget ilde set. Pressen ville stort set ikke skrive om det, og produktionsselskaberne ville ikke hylde deres egne deltagere. Men udviklingen siden dengang har været helt fantastisk - nu er reality jo overalt, både i medierne og på de store tv-stationer.

Kit Nielsen har stået bag Reality Awards siden begyndelsen. Foto: Anthon Unger

En fuckfinger

Men selvom udviklingen har været positiv, har showet stadig sin berettigelse efter ti år, mener Kit Nielsen.

- Jeg har altid sagt, at mit show er en fuckfinger til den højpandede kulturelite, og det er det stadigvæk. Jeg vil gerne have, at man tager realitygenren mere seriøst, siger hun.

- Hvad mener du med, at det er en fuckfinger til kultureliten?

- Jeg oplever tit, at folk, som ikke vil 'nedværdige' sig til at se reality, er de første til at have en negativ mening om programmerne eller deltagerne, og det bliver jeg provokeret over. Deltagerne er virkelig modige mennesker, der lukker os helt ind, der hvor det gør ondt - jeg ville for eksempel aldrig gøre det selv. Og det synes jeg, de fortjener at blive hyldet for, siger Kit Nielsen.

Reality Awards er altid festligt. Foto: Jonas Olufson

Reality-shaming

Derudover oplever Kit Nielsen, at der stadig er store problemer forbundet med det at lave reality-tv, som ligger ud over meningsdannere på sociale medier, og dem vil hun gerne sætte fokus på.

- Det er ikke længere så udbredt, at folk har svært ved at finde jobs, fordi de har medvirket i reality, for i dag er det jo ikke længere en minoritetsgruppe, som gør det. Det er også din nabo eller din bedstefar. Men der findes stadig reality-shaming, så længe det har en negativ klang at være realitydeltager, siger hun og fortsætter:

- Hvis vi skal det helt til livs, skal produktionsselskaberne eksempelvis give deltagerne løn hver gang, og pressen skal undlade at lade ordet 'realitydeltager' have en negativ klang. Så der er stadig et stykke vej for branchen at gå, og det kommer temaet til jubilæumsshowet også til at kredse om. Et håb om, at genren kan udvikle sig ligeså meget de næste ti år, som det har gjort de første. Så selvfølgelig skal realitybranchen i 2023 hyldes, men showet bliver også en fejring af de ti år, der er gået og et blik frem mod de næste ti år.

