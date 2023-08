Fest stoppet øjeblikkeligt: Gulv kollapsede på Smukfest

Et gulv i et medarbejdertelt gav efter, og en fest måtte stoppes øjeblikkeligt på Smukfest natten til tirsdag

Der blev festet igennem på Smukfest natten til tirsdag.

Presset fra de mange danseglade gæster var dog så stort, at et dansegulv i medarbejderområdet i Sherwood-skoven ikke kunne holde til det.

Flere festivalgæster fortæller til Ekstra Bladet, at gulvet knækkede som konsekvens af presset, og at festen måtte stoppes før tid.

Søren Eskildsen, der er talsmand for Smukfest, bekræfter hændelsen over for Ekstra Bladet.

Han fortæller, at de rigtig nok måtte lukke en fest i medarbejderområdet grundet problemer med gulvet.

'Et stillads under et gulv i vores medhjælperbar bøjede en smule, så nogle gulvplader sank', lyder det i en mail fra Søren Frederiksen.

'Festen blev stoppet med det samme, og festen flyttede et andet sted hen'.

Ingen personskade

Søren Eskildsen oplyser, at der ikke var nogen personskade i forbindelse med hændelsen.

Talsmanden fortæller videre, at de nu vil gennemgå konstruktionen på de barer på festivalen, som har samme gulvkonstruktion, så noget lignende ikke sker igen under festivalen.

Smukfest er allerede i fuld gang og fortsætter til og med 6. august.

Festen i bøgeskoven får ikke for lidt. Du kan se glimt af festivalen gennem de seneste 25 år lige her.