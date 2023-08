Festen er lige startet: Ramt af nedbrud

Flere steder i de københavnske gader brager musikken allerede, mens tusindvis af mennesker hylder mangfoldigheden og kærligheden,

Copenhagen Pride er startet og bygger så småt op til den helt store kulmination 'Pride Parade', der løber af stablen på næste lørdag.

Men allerede på førstedagen er der opstået problemer. Copenhagen Prides hjemmeside er lørdag ude af drift.

- Der er nogle tekniske problemer, vi arbejder på at få udbedret. Jeg ved ikke, hvad problemerne skyldes, siger Lars Henriksen, politisk forperson i Copenhagen Pride, til Ekstra Bladet.

Hackerangreb

Også sidste år løb hjemmesiden ind i problemer.

Her var det et såkaldt DDOS-angreb, der lagde siden ned. Det bekræfter kommunikationschef hos Copenhagen Pride Mariya Staugaard over for Ekstra Bladet.

Hun slår samtidig fast, at der arbejds på høj tryk for at finde ud af, hvad der har forårsaget dette års nedbrud.

- Vi har ikke fuld afklaring over, hvad problemet er i denne omgang. Vi arbjeder hård på sagen og forventer, at den vil være oppe inden længe.