Festival bløder: Millionerne fosser ud

Efter flere omgange med kunstigt åndedræt, hvor festivalen Aiasounds kendte pengemænd har smidt millioner og atter millioner af kroner i projektet, har festivalen leveret sit hidtil største underskud.

Det viser det seneste regnskab, som blev offentliggjort fredag.

Her fremgår det, at bruttotabet lyder på hele -20,3 millioner kroner, mens man efter løn og andre omkostninger ender med et tab for året på svimlende -26 millioner kroner.

Derfor lider egenkapitalen også endnu et knæk, og den er nu helt nede på -16 millioner kroner. Det er på trods af, at man i løbet af året har foretaget ikke bare én, men to kapitalforhøjelser, hvor pengemændende har smidt yderligere 14 millioner kroner i festivalens bundløse hul.

Gennemfører festival

Men selvom selskabets kapital er tabt - og mere til - så fortsætter driften med forventning om, at festivalen senere i år kan skaffe penge i kassen.

Den bliver afholdt i august, og man forventer at kunne tjene penge nok gennem salg af billetter, sponsorindtægter og kapitaltilskud til at betale kreditorerne, når de forfalder.

Der tages dog forbehold for, at det måske ikke helt går som forventet:

'Det udarbejdede forecast er baseret på oplysninger og forudsætninger, som ledelsen vurderer forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. De faktiske begivenheder eller omstændigheder vil sandsynligvis afvige fra de i beregningerne forudsatte, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet.'

'Disse afvigelser kan være væsentlige. På trods af dette, er det ledelsens og ejernes klare forventning, at de vil sikre og understøtte en fortsat drift', skriver ledelsen i regnskabet.

Det fremgår ligeledes af ledelsesberetningen, at man har forsøgt at skabe et 'stærkt langsigtet fundament' ved årets drift.

Samme sted fremgår det, at man ser det som en god beslutning, at man gennemførte 2022-festivalen med et stort setup og et større tab, fordi det 'skabte et brand og awareness omkring festivalen'.

