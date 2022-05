Festival i panik: Mangler hundredvis af hænder

Det ser sort ud for musikfestivalen Thy Rock, der skal skaffe omtrent 500 frivillige på under en måned

Festivalsgængerne til Thy Rock risikerer at få en dårligere oplevelse i år.

Der mangler nemlig i omegnen af 500 frivillige hænder til blandt andet at lange fadøl over disken, lave drinks og sørge for at toiletterne er i orden, når festivallen afholdes 24. og 25. juni på Dyreskuepladsen i Thisted.

Normalt er der ca. 1100 frivillige fra otte idrætsklubber i Thy-området, der får festivallen til at køre på skinner. Thy Rock skal altså skaffe næsten halvdelen af deres medhjælpere på blot lidt under en måned.

- Lige nu ser det problematisk ud, siger formand for Thy Rock Hans Peter Jarl Madsen til Ekstra Bladet

Han fortæller, at de holder løbende møder, hvor de taler om, hvad man kan nedprioritere til festivalen. Det kan for eksempel være færre åbne barer, der kun sælger drikkevarer, som er klar til at blive serveret med det samme.

- Det er selvfølgelig træls. Det svarer jo til, at der er fire kasser i et supermarked, men der er kun en åben - og det får man jo utilfredse kunder af, siger Hans Peter Jarl Madsen.

Han arbejder derfor på højtryk for at finde løsninger ved blandt andet at kontakte ungdomsorganisationer og andre foreninger for at høre, om de kan hjælpe.

Så endnu værre ud

Tidligere på ugen så det dog endnu mørkere ud for Thy Rock. Onsdag udsendte festivalen derfor en pressemeddelelse, hvor det fremgik, at fremtiden for Thy Rock var truet.

Det har ifølge Hans Peter Jarl Madsen fået lidt flere til at melde sig.

- Jeg fortalte mine venner, at vi lå lige op ad en aflysning, men det hjælper på det nu. Det er gået op for mange, at det er alvorligt, siger formanden.

De manglende hænder kan i sidste ende med at have økonomiske konsekvenser for de lokale foreninger bag Thy Rock, siger Hans Peter Jarl Madsen. Han påpeger, at der er store udgifter ved at holde festivalen, så der skal helst også tjenes nogle penge i blandt andet barerne.

Vil hellere feste

Hans Peter Jarl Madsen fortæller desuden, at det ikke tidligere har været et problem at skaffe frivillige. Han har en mistanke om, at coronapandemien spiller en rolle i år.

- Vi har mistet to årgange af frivillige, og så vil folk også bare gerne ud at feste, siger han.

Det er de danske hitmagere Jung, der skal åbner ballet til Thy Rock, mens det internationale band The Script skal lukke festivalen.