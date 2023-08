Festival svømmer i mudder

Smukfest er igen i år blevet ramt af store mængder regn. Ekstra Bladet har taget gummistøvlerne på og begivet sig ud på teltpladsen for at spørge gæsterne, hvordan vejret påvirker deres festivalsoplevelse.

Vand, mudder, våde telte og gennemblødte luftmadrasser.

Det er virkeligheden for flere af de gæster, der vågnet op i campingområdet Kærligheden på Smukfest torsdag.

Flere steder er Kærligheden tæt på oversvømmet. Foto: Anders Brohus

Men selvom regnen det meste af onsdag aften og natten til torsdag væltede ned over festivalen, fejler humøret hos de festivalgæster, Ekstra Bladet møder torsdag formiddag, ikke noget.

- Sol er da federe end regn, men sådan er det. Så må man tage en ølbong mere, siger 21-årige Ida Klitgaard.

Ida Klitgaard og vennerne lader sig ikke slå ud af mudder og regn. Foto: Anders Brohus

- I har ikke overvejet at tage hjem?

- Jo, jeg tror da, vi alle sammen lige har kigget på hinanden en gang i mellem og tænkt, at nu vil vi gerne hjem. Men så er der nogen, der siger: 'Kom nu, op i gear'. Og så gør vi det.

Hjem i bad

I køen til shuttlebusserne er det en anden snak. Her er 20-årige Amanda Agger og hendes veninde på vej hjem for at blive frisket op.

- Jeg kan ligeså godt være ærlig at sige, at jeg har ligget i et gennemfugtigt telt, jeg er helt fugtig. Så nu vil jeg gerne lige hjem i bad, blive ren og have en badebold og noget mere sprut med tilbage, fortæller hun.

Man må springe mellem de tørre steder på campingpladsen. Foto: Anders Brohus

- Har regnen noget at gøre med, at I tager turen hjem?

- Jo, det har det nok. Vi har også et meget lille telt, så lige meget om det bare er vådt eller fugtigt, så bliver man våd, siger Amanda Agger, der dog slår fast, at stemningen stadig er i top:

- Det er federe, når det er solskin, men jeg synes faktisk ikke, det gør noget. Hvis man er i det der overlevelses-mode, er det bare fedt. Havde jeg haft et par gummirøjsere, havde det nok også været lidt en anden snak.

Flere telte har fået en hård medfart af regnen. Foto: Anders Brohus

Selv købt flis

I 21-årige Ida Klitgaards camp har de taget drastiske midler i brug for at komme 'sumpen' til livs.

- Første dag valgte vi at hoppe 30 mennesker det samme sted på jorden, så det blev til en stor sump, så for at vi kunne være her resten af ugen, måtte vi redde det. Så vi fik vores veninde til at købe ti poser flis, fortæller Ida Klitgaard.

Hun ærgrer sig dog over, at det har været en nødvendighed på grund af regnen.

Mudder og vand kræver et par gode gummistøvler. Foto: Anders Brohus

- Det er meganederen. Det er en stor sø, og det er lidt træls at vågne op i vand, men jeg føler, vi har fået det bedste ud af det, og flisen gør en stor forskel.

Aldrig igen

For 29-årige Josephine Dyrekær Kaisou har oplevelsen med både regn og Smukfest været en ganske anden.

Ekstra Bladet møder hende på vej i hast væk fra campområdet Lækkerheden, hvor hun lover, at hun 'aldrig kommer tilbage' til Smukfest.

Josephine Dyrekær Kaisou forlader Kærligheden. Her er 'fucking klamt', mener hun. Foto: Anders Brohus

- Jeg flygter til banerne. Hernede i Lækkerheden - eller sumpen eller hvad fanden man skal kalde det - er der simpelthen ubehageligt at være. Om natten bliver der spillet musik på trods af nattero, og jeg kom hjem til et fuldstændig smadret telt i går, fortæller hun.

- Er det mest på grund af regnen, eller forholdene generelt?

Torsdag formiddag er det heldigvis tørvejr. Foto: Anders Brohus

- Det er forholdene generelt og adfærden. Folk er meget aggressive, og jeg har faktisk ikke supermeget lyst til at være her. Jeg har været ti år på Roskilde, og jeg har aldrig flyttet mig før, siger Josephine Dyrekær Kaisou og slår fast:

- Lad være med at kalde det Lækkerheden. Det er fucking klamt.

Smukfest afvikles frem til søndag aften, hvor omtrent 60.000 mennesker ifølge festivalen dagligt er samlet på pladsen.