Festivalarrangør: - Træk kniven ud af ryggen på kulturen

På trods af coronarestriktioner er der lørdag fyret op for kæmpe 90'er fest.

'Vi elsker 90'erne' er nemlig løbet af stablen i både Rødovre og Næstved.

Festivalen er tilbage med 10-års jubilæum efter to års pause, og det er derfor en glad arrangør, som Ekstra Bladet møder på festivalpladsen i Rødovre.

- Det er fuldstændig fantastisk at være tilbage og stadig lidt uvirkeligt, lyder det fra arrangør Riffi Haddaoui.

Men selvom gæsterne endelig kan få lov til at slå sig løs til lyden af 90'erne, så har det ikke ligefrem været en dans på roser at skulle planlægge et sådant arrangement.

- Det har været tæt på umuligt at planlægge. Det har været et limbo af restriktioner og ændringer. Det har været møg svært, men vi er glade for, at vi er lykkedes med det, og vi glæder os helt vildt, siger Riffi Haddaoui.

Gæsterne var i højt humør på trods af regnvejret. Foto: Jonas Olufson

En kniv i ryggen

I sidste måned blev antallet af publikummer til udendørs arrangementer lempet. Antallet af stående publikum blev 1. juli hævet fra 2000 til 5000.

Men det giver ikke mening ifølge festivalrrangøren.

Hvad tænker du om, at der i sidste uge var 31.000 tilskuere til fodboldkamp i parken, men i er begrænset til 5000 deltagere?

- Vi har prøvet at råbe op hele sommeren, at det ikke giver mening med de her restriktioner længere, og vi er kede på vores kollegaers vegne, der har måtte aflyse deres festivaler.

- Vi synes, det længe har været på tide at trække kniven ud af ryggen på kulturen i stedet for at stikke en mere ind, siger arrangøren.

Et brag af en fest

Riffi Haddaoui holder dog humøret højt og glæder sig til et brag af en fest.

- Jeg forventer folk i farvestrålende tøj og glade mennesker, der er har en masse energi indespærret i kroppen og er fuldstændig klar på en fest.

'Vi elsker 90'erne' løber efter planen af stablen fra 14.-28. august i Rødovre, Næstved, Aalborg, Holstebro, Aabenraa og Odense.