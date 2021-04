Festivalerne må vente

Roskilde Festival og andre festivaler må vente lidt endnu, før de får svar på mulighederne for at holde festival til sommer. Det siger statsminister Mette Frederiksen under et besøg i Hillerød:

- Jeg afventer de politiske diskussioner og det ekspertarbejde, som snart er afsluttet, siger Mette Frederiksen.

Ekstra Bladet erfarer fra flere kilder, at udmeldingen efter planen skulle ligge klar enten torsdag eller fredag.

Men de festivalhungrende danskere må altså ifølge statsministerens udmelding væbne sig med tålmodighed lidt endnu.

Og det samme må arrangørerne.

Mandag lød meldingen fra Jelling Musikfestivals mangeårige boss, Lars 'Charlie' Mortensen, til Ekstra Bladet, at man snart ikke kunne trække den længere, hvis man skal nå i mål med en festival.

- Det bliver svært at nå det. Vi vil naturligvis bestræbe os på at få det bedste ud af det, men for at være helt ærlig så bliver det ikke en festival på fulde omdrejninger, erkendte Lars 'Charlie' Mortensen.

Festivalchefen fortalte også, at han har håb om, at Smukfest og Tønder Festival kan finde sted under mere normale forhold i august, og festivalsommeren dermed ikke afblæses helt.

Lars 'Charlie' Mortensen kunne dog love, at Jelling Musikfestival bliver en realitet i 2022, uanset hvad det ender med i 2021.

Flere festivaler har søgt kompensation for aflysninger under corona. Ejerskabet for Tinderbox og NorthSide ligger dog ikke i Danmark, men i skatteparadiset Luxembourg.

