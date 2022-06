Festivalgæster: Kræver kødet tilbage

På dag tre er der flere gæster, som efterhånden savner en god bøf. Andre mener, at de kødglade skal tage sig sammen

Det helt store samtaleemne på årets NorthSide har uomtvisteligt været festivalens beslutning om at droppe kød.

Det har vakt alt fra harme til begejstring, men da Ekstra Bladet taler med gæsterne på festens sidste dag, er flere ved at få nok, og en enkelt kræver kødet tilbage, hvis hun skal købe billet igen.

Ekstra Bladet har spurgt gæsterne, hvad der har været bedst og værst på årets NorthSide.

- Det er pissefedt

Christina på 27 år er vild med alt ved NorthSide. Foto: Per Lange

Christina, 27

- Det har været pissefedt at høre Andreas Odbjerg. Det var SÅ godt. Alle har været så mærkelige med maden, og jeg vil bare sige, at det har været SÅ lækkert. Jeg har ikke engang savnet en burger, siger Christina.

- Jeg har intet at kritisere. Jeg glæder mig bare til The Minds of 99.

- Giv os kødet tilbage

Mia og Lisa savner kød og opfordrer festivalen til at få kød tilbage til næste år. Foto: Per Lange

Mia og Lisa, 26 år

- Det fedeste er jo bare, at man kan komme ud igen. Der har været coronanedlukning i to år, så det er fedt, at man kan feste, få en øl og være sammen med sine venner igen uden restriktioner. Og så er vejret med os, siger Mia og tilføjer:

- Suspekt har været det bedste. De kan få alle med på en fest. Saveus var også pissefedt.

Der er ikke mange kritikpunkter. Dog et enkelt.

- Vi vil gerne have noget kød ind igen. Ikke alt det veganer- og vegetarmad. Det er fint, at man tænker på miljøet, og det er vi også med på, men vi mangler noget, man kan blive mæt af, så folk heller ikke går under. Vi savner et par boder til kødelskerne, og vi er nok ikke de eneste, siger de samstemmende.

- Jeg vil ikke komme igen

Ivana gider ikke mere NorthSide, hvis ikke kødet kommer tilbage. Foto: Per Lange

Ivana, 32 år

- Det bedste har været Tessa. Jeg havde aldrig set hende og var spændt på det, og det var rigtig godt, fortæller Ivana, der dog har en stor tommelfinger ned til madudvalget.

- Det sucks, at det hele er vegetar. Jeg synes ikke, det smager særligt godt. Jeg mangler noget ordentligt mad og er vant til kød. Selv deres hotdogs er plantebaseret, og pizzaerne er med svampe og aubergine.

- Er det på et niveau, så du overvejer, om du vil komme igen, hvis det fortsætter sådan?

- Jeg vil ikke komme igen, hvis det fortsætter sådan. Sidste gang kunne man også købe cigaretter herude, det kan man heller ikke mere. De trækker ting ned over hovedet på én.

- Kæmpe stemning

Emil og Tobias har en fest på NorthSide. Foto: Per Lange

Emil og Tobias, 21 og 22 år

Adspurgt hvad det bedste på festivalen har været, er Tobias klar i spyttet.

- Andreas Odbjerg var lort, siger han, imens Emil bryder ind:

- Vi sad så også langt væk, siger han, inden Tobias tager over igen:

- Vi sad langt væk, men de skruede først for alvor op for lyden efter en time. Man kunne lige nå at høre 'Stor mand', og så var det ligesom det.

- Men Tobias, det bedste?

- Det bedste har været Electra-scenen. Den er superfed. Kæmpe stemning. Vi stod og dansede med Anders Holch Povlsen i går. 150 milliarder står og danser ved siden af. Kæft, en chef. Vi lavede 'chancen' på, hvem der gik over og tilbød en selfie for en kande eller to, siger han begejstret.

- Hvad synes du om maden?

- Oprigtigt: Folk, der klager så meget over, at der ikke er kød: Hop ud af dit eget røvhul og videre. Vi ligger så tæt på byen. Hvis du gerne vil have kød, kan du gå et kvarter, og så rammer du Viby Torv, hvor der er både McDonald's, Burger King, pizzeriaer og græsk mad. Så slap nu af.

- Der er i øvrigt meget af maden her, der smager røvgodt, selvom vi også fik en pita med rødbede-shawarma, der smagte af lort. Men det kunne det også have gjort med kød i.