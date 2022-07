Festivalgæster slår fast: Nu er det helt anderledes

Til 'Zulu Awards' i 2020 holdt tv-vært Sofie Linde en tale, der i høj grad startede en samtale om sexisme i Danmark.

Der har ikke været en 'rigtig' Roskilde Festival siden da. Derfor er Ekstra Bladet gået ud for at spørge festivalgæsterne, om de kan mærke forskel post Sofie Lindes tale.

Damerne

Det er 25-årige Lisas ottende gang på Roskilde. Og hun kan bestemt mærke forskel på tonen og stemningen.

Amalie tv, 26, og Lisa, 25, th, bor begge i København. De synes begge, at der er bedre stemning på Roskilde i år. Foto; Henning Hjorth

- Da jeg var her, da jeg var yngre, der blev jeg klart råbt meget mere efter og ’catcalled’. Hvis man var i ’Find Holger’-campen, kunne de finde på at putte klistermærker på røv og bryster. Det gør de slet ikke længere. Generelt er folk bare blevet bedre til at passe på hinanden.

Og Lisa ser positivt på ændringen.

- Vi er selvfølgelig ikke i mål endnu, men jeg kan klart mærke forskel.

Amalie på 26, der bor i samme camp med Lisa, har det på samme måde.

- Generelt synes jeg, at folk opfører sig mere ordentligt overfor hinanden. Klart en positiv forandring.

Amalie har ligesom Lisa oplevet at blive 'catcalled' og gået forbi camps, hvor man er blevet vurderet med tal ud fra ens udseende.

Også de to 21-årige veninder Maria og Maja, der bor i en anden camp end Lisa og Amalie, synes, at der er en bedre stemning nu, end der har været tidligere år.

Maria på 21 er positiv over dette års stemning, selvom hun ikke havde tænkt meget over det inden. Foto: Henning Hjorth

- Det er megarart, at der er sket en ændring i stemningen. Jeg havde egentlig ikke tænkt særlig meget over det, men når du nu spørger, føler jeg klart, at der er forskel, lyder det fra Maria.

- Men jeg synes også, at fyre er blevet bedre til at forstå et nej og forstå et stop. Og kvinder og piger er blevet bedre til at kommunikere og sige stop og kende deres egne grænser, fortæller Maja, som også synes, at hun er mere tryg i år, end hun har været før.

Maja, 21, er positiv overrasket over, at både damer og mænd er blevet bedre til at kommunikere. Foto: Henning Hjorth

Mændene

Mændene kan også nikke genkendende til damernes erfaringer.

27-årige Erik har været på Roskilde mange gange, og han mærker også en betydelig forskel.

Erik, 27, kan også mærke forskel og er positivt stemt over den. Foto: Henning Hjorth

- Jeg var her for eksempel i 2013. Den gang var det lidt andre tider. Jeg var helt ny på Roskilde der, og jeg lagde mærke til, at de mere etablerede camps sad og råbte efter pigerne. Nu synes jeg egentlig bare, at der er god stemning.

Mads på 28 synes også, at det er en positiv ændring, der er sket, siden han var på festivalen sidst.

28-årige Mads synes, at der har været et problem med sexisme før, men at det er blevet bedre. Foto: Henning Hjorth

- Det har jo været et problem før, så jeg synes bestemt, at det er en god ting, at man nu tænker mere over det.

Vennerne Jonas og Gustav på 22 bor i samme camp. De har begge været på Roskilde før, og de er også begge positivt stemt over forandringen.

Jonas på 22 erkender, at han måske før i tiden har været en af dem, der har råbt efter damerne. Men det gør han ikke længere, og han er glad for, at stemningen på festivalen har ændret sig. Foto: Henning Hjorth

- Måske har jeg været en, der har råbt lidt efter damerne engang. Men jeg er blevet ældre, og man skal være søde mod hinanden. Metoo skal jeg sgu ikke have noget af, kommer det fra Jonas.

Vennen Gustav stemmer i og fortsætter:

- Jeg synes virkelig, at stemningen er blevet bedre i år.