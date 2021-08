Fik 12 millioner skattekroner: Nægter at aflevere regnskab

Peter Bindner arrangerede otte busture, som hver kostede 1,5 million skattekroner i coronastøtte. Nu nægter han at aflevere et detaljeret regnskab over udgifterne

Eventmanden Peter Bindner har i mange år efterladt sig et spor af utilfredse kunder, medarbejdere og partnere.

Men nu er det staten, der føler sig snydt.

I sin virksomhed PB Action Fest og Eventbureau fik Peter Bindner nemlig hele 12 millioner skattekroner fra den såkaldte aktivitetspulje til at afholde koncerter i en bus med åbent tag.

Den bus kørte så i alt otte ture i henholdsvis Aarhus, Odense, Aalborg og København. Dermed kostede hver enkelt bustur 1,5 millioner skattekroner. Du kan læse meget mere om de dyre ansøgninger her.

De svinedyre busture vakte opsigt hos Slots- og Kulturstyrelsen, og da Peter Bindner ikke afleverede et fyldestgørende regnskab på den aftalte dato, bad styrelsen ham derfor om at sende supplerende oplysninger, så de kan se, hvad pengene er gået til.

Men dem nægter Peter Bindner at aflevere. Det viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Bestrider krav

'Det gøres i brevene gældende, at afrapporteringen ikke skulle være dækkende, hvilket bestrides. SLKS(Slots- og Kulturstyrelsen, red.) har ikke hjemmel til at kræve yderligere dokumentation', lyder det blandt andet i svaret fra Peter Bindners advokat.

Herefter lister han de krav, styrelsen stiller til indleverede regnskaber, og ud for hvert krav pointerer han, at det enten er opfyldt, eller at det ikke er relevant i denne sag.

'Som det fremgår har min klient opfyldt ovenstående krav til afrapportering, hvorfor der ikke kan stilles krav om yderligere dokumentation,' skriver advokaten.

Det er denne bus, Peter Bindner har fået 12 millioner skattekroner for at køre otte ture rundt i de største danske byer. Foto: Nikolai Høier

Købt hos partner

I det oprindelige regnskab fremgik fakturaer på 'pakkeløsninger', hvor Peter Bindner havde købt det hele i pakker fra virksomheden Event Fantastic. Den virksomhed er stiftet af Peter Bindners mangeårige samarbejdspartner og tidligere kæreste, Eva Lindblad Pedersen.

Styrelsen bad derfor om indsigt i udgifterne i de såkaldte pakkeløsninger, men det er de oplysninger, Peter Bindner nægter at aflevere.

'SLKS stiller endvidere krav om oplysninger, som min klient ikke er besiddelse af, idet de udgør bilag hos en underleverandør, som min klient ikke kan forpligte underleverandøren til at udlevere,' lyder det fra advokaten.

Eva Lindblad arbejdede indtil 2019 for Peter Bindner i PB Action. Siden har de to dog arbejdet tæt sammen i hver deres virksomhed, og Eva Lindblad har blandt andet brugt den samme bus til at lave et lignende arrangement.

Sagen fortsætter

Selvom Peter Bindner påstår, at der ikke er hjemmel til at kræve supplerende oplysninger, så mener Slots- og Kulturstyrelsen noget andet. De er i tvivl om, hvorvidt alle pengene er blevet brugt til det anviste arrangement, og derfor undersøger de fortsat sagen.

'Slots- og Kulturstyrelsen har fortsat ikke fået den nødvendige dokumentation for de afholdte arrangementer fra PB Action. Det er vores vurdering, at omkostningerne er uforholdsmæssigt høje i forhold til et almindeligt markedsniveau. Vi vil derfor nu gå videre med behandlingen af sagen i styrelsen,' lyder det i en mail til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Peter Bindner, men han har ikke nogen kommentarer.