Fik kun én sæson: Derfor droppede hun 'X Factor'

Signe Molde ærgrer sig i dag over, at hun ikke var bedre til at have det sjovt, da hun stod i spidsen for 'X Factor'

Udefra kan det måske se ud som om, at Signe Moldes karriere kun er gået en vej: Opad.

Men ifølge den garvede tv-vært har der været bump på vejen.

På Smukfest-scenen Udsigten blev hun lørdag interviewet af sin DR-kollega tv-vært Ane Cortzen, og her kom de ind på Moldes kortvarige rolle som vært for 'X Factor'.

Ane Cortzen og Signe Molde underholdt på Udsigten lørdag. Foto: Anders Brohus

Et job, der for ganske nylig blev overtaget af en anden fremadstormende DR-profil, nemlig Maria Fantino. For Signe Molde var det dog bestemt ikke den rette vej at gå.

- Det var ikke lige mig. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at nyde det. Det var en sjov oplevelse, for det er jo et kæmpe program, og der er fest og musik, lød det fra Signe Molde, der fortsatte:

- Jeg ville gerne have mig selv med i det, og jeg ville gerne give det en sjovere tone, end det der var programmet.

Højt bundniveau

Skulle man have glemt det, så var det tilbage i 2013, at Signe Molde bed skeer med tjansen som 'X Factor'-vært. Og i dag har hun da også et bud på, hvorfor det det ikke gik.

Signe Molde var vært for 'X Factor', da vinderen hed Chresten Falck, og dommerne var Anne Linnet, Ida Corr og Thomas Blachman. Foto: Mogens Flindt

- Jeg fik gjort det til en alt for stor ting. Hvis bare jeg havde slappet af og taget en stor kjole på, kunne jeg måske have haft det sjovere med det og gjort det endnu bedre.

Men da Ane Cortzen kunne konstatere, at Molde da gjorde det ganske godt som vært for underholdningsprogrammet, fik selvkritikken da også en ende.

- Ja, selvfølgelig. Jeg har jo et højt bundniveau, lød det fra Molde.

'X Factor' har kørt siden 2008, og foruden Molde har værter som Lise Rønne, Signe Muusman og Sofie Linde stået i spidsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

