Fik 'orgasme' under Disney-opera

Den russiske komponist Pjotr Tjajkovskijs femte symfoni blev pludselig afbrudt under fredagens forestilling i Walt Disney Concert Hall i den amerikanske storby Los Angeles.

Det var lyden af en kvinde, der højlydt skreg eller stønnede, der forbløffede de andre i publikum.

- Alle vendte hovedet for at se, hvad der skete, fortæller Molly Grant, der sad tæt på kvinden, som lavede lydene fra en balkon i salen, til Los Angeles Times.

- Jeg så kvinden efter det skete, og jeg går ud fra, at hun fik en orgasme, fordi hun trak vejret dybt og hendes partner smilede og kiggede på hende, tilføjer hun.

Fantastisk timing

Flere kilder fortæller til avisen, at de også hørte en kvinde, der lød til at få en orgasme under symfonien.

Og i et lydklip kan man da også høre en høj lyd fra publikum.

På trods af lydene fortsatte orkestret med at spille den kendte femte symfoni, og ifølge musikeren Lukas Burton var lyden fra den opstemte person i publikum 'fantastisk timing'.

- Man kan ikke vide præcis, hvad der skete, men det virkede tydeligt ud fra lyden, at det var et udtryk for ren, fysisk glæde, siger han til avisen.

- Jeg tror, at alle følte, at det var en dejlig form for udtryk fra en, der var så optaget af musikken, at det havde en form for fysisk effekt.