Fire mænd fængslet på Smukfest

Parfume og solbriller i efterladte telte var for stor en fristelse for fire udenlandske mænd, der nu er fængslet i fire uger

Fire udenlandske mænd kan se frem til at bruge de næste fire uger bag tremmer.

Ifølge vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi blev det ved et grundlovsforhør fredag afgjort, at sigtelsen mod de fire mænd for tyveri på Smukfest opretholdes.

- De blev alle fire fremstillet for brud på udlændingeloven, så det medfører fængsling i fire uger, mens sagen efterforskes videre, og politiet går længere ned i detaljegraden, siger han.

Parfumer og solbriller

De fire mænd blev allerede natten til fredag sigtet for tyveri af powerbanks på campingområdet ved den jyske festival.

Ved grundlovsforhøret blev sigtelsen for tyveri udvidet til at omfatte flere parfumer og fire par solbriller. Derudover er de fire mænd sigtet for dokumentfalsk.

- De havde en meget stor mængde falske pantmærker, som man formoder, de har villet forsøge at omsætte til kontanter på festivalen. Derfor sigtes de for databedrageri og dokumentfalsk. Til sidst sigtes de også for at have opholdt sig ulovligt på festivalen, fordi de ikke har haft armbånd på, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Politiet har endnu ikke overblik over, hvor mange forurettede der er tale om i sagen.

Smukfest afvikles i Skanderborg frem til søndag nat. Ifølge festivalen er der hver dag 60.000 mennesker samlet på pladsen i Bøgeskoven.

