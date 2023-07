Event & Kultur ... 20. jul. 2023 kl. 18:15 Gem artikel Gemt artikel

Fisefornem festival eller ej? - Der er folk med hat, hørskjorte og sløjfe

Musik i Lejet er kickstartet i badebyen Tisvildeleje i Nordsjælland, og den har visse steder fået ry for at være en slags strandfest mest for eliten, smarte personer og unge festaber med penge. Men passer det nu også? Gæsterne er ikke helt enige