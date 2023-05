Floppede totalt: Nu taler han

Var Eurovision fodbold, han man måske fyret træneren, men det er ikke et emne for Erik Struve Hansen, mener han selv

Det er et kendt kneb inden for krisekommunikation.

Politikere gør det, de kongelige gør det, og nu har Reiley, der repræsenterede Danmark ved dette års Eurovision Song COntest, også været ved tasterne på Instagram frem for at stille op til interviews med pressen.

Torsdag røg den færøske popsanger ud af semifinalen på røv og albuer, og ifølge DR's grandprixchef, Erik Struve Hansen, var han for påvirket af nederlaget til at stille sig frem og tale med de ventende journalister.

I stedet skriver han nu på sin Instagram-profil og takker for den oplevelse, Eurovision har været for ham.

Reiley vil ikke tale med pressen, men han vil gerne udtale sig på Instagram. Foto: Henning Hjorth

Annonce:

'Jeg er meget ked af, at jeg ikke var i stand til at sikre det resultat, vi alle sammen ønskede. Tak for jeres tillid, jeg vil for altid være taknemmelig for at have fået muligheden for at repræsentere mit smukke land ved Eurovision', skriver han, inden han fortsætter med at takke sit hold og sine fans.

Ventede og ventede

Det var dog ikke kun efter semifinalen, de danske journalister måtte vente på at få ord fra Reiley.

Den 25-årige 'Breaking My Heart'-sanger, som lyder det borgerlige navn Rani Petersen, boykottede nemlig pressen og aflyste alle interviews forud for sin deltagelse i Eurovision.

'Reiley har et rigtig travlt program i disse dage for at forberede det allerbedste show, så Danmark kan komme i finalen, som vi virkelig hepper på. Han har derfor været nødsaget til at aflyse interviews med pressen for at finpudse sin performance', lød det i en skriftlig kommentar fra Erik Struve Hansen på vegne af Reiley.

Lige lidt hjalp forberedelsen dog.

Reiley optrådte ved semifinalen i Eurovision torsdag og blev derefter sendt hjem. Foto: Henning Hjorth

Det lykkedes nemlig Reiley blot at skrabe seks point sammen for sin indsats, og det gav ham en samlet placering som nummer 33 af 37 i årets Eurovision, som blev vundet af svenske Loreen med nummeret 'Tattoo'.

Annonce:

En af dem, der fulgte finalen lørdag aften, var Ekstra Bladets anmelder René Fredensborg, som kaldte showet for et 'håbløst shitshow'. Læs hele anmeldelsen her.

Ekstra Bladets bedste billeder fra Eurovison

Fuld skærm

Belgien - Gustaph Because Of You. Foto: Henning Hjorth Armenien - Brunette Future Foto: Henning Hjorth Lithauen - Monika Linkyté Stay Foto: Henning Hjorth Victor Vernicos vfra Grækenland. Voyager Promise fra Australien. Foto: Henning Hjorth Reiley til onsdagens prøver. Foto: Henning Hjorth Rumænien Theodor Andrei D.G.T.Foto: Henning Hjorth Østrig - Teya & Salena. Foto: Henning Hjorth Reiley i seminalen Foto: Henning Hjorth Østrig - Teya & Salena. Foto: Henning Hjorth Reiley. Foto: Henning Hjorth Armenien - Brunette Future Foto: Henning Hjorth Lithauen - Monika Linkyté Stay Foto: Henning Hjorth

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I år er det ti år siden, Emmelie de Forest vandt Eurovison. Siden har hun kæmpet med at komme af med det image, hun fik som uskyldig lille pige. Se de eksklusive og private billeder: Emmelie de Forest er færdig som elverpige