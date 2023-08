Folk fanget i Tivoli-forlystelse - igen

En gruppe Tivoligæster fik en længere tur end forventet, da forlystelsen Himmelskibet gik i stå i 80 meters højde.

Personerne var fanget i forlystelsen i cirka 25 minutter fra klokken 15.23 lørdag.

Det fortæller Tivolis pressechef, Torben Plank, til Ekstra Bladet.

- Jeg ved ikke præcis, hvad det skyldtes, men der er tale om et driftsstop, der svarer til ligesom i et S-tog, siger han.

Ved godt mod

Hans bud lyder dog på, at episoden skyldtes sensorerne, som sidder i forlystelsen.

- Vi har ret følsomme sensorer af sikkerhedsmæssige årsager, og de reagerer hurtigt, så sikkerheden fungerer, som den skal.

Pressechefen fortæller, at gæsterne skulle fires ned manuelt, og det derfor tog noget tid.

Med fødderne solidt plantet på landjorden igen, blev gæsterne modtaget af den vagthavende parkchef, og her fortæller pressechefen, at folk var ved godt mod på trods af oplevelsen.

Bliver ikke ændret

Det er slet ikke første gang, at folk sidder fast i forlystelsen, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet gentagne gange.

- Bør I ikke lave om på sensorernes følsomhed, så der ikke er risiko for, at folk sidder fast i forlystelsen?

- Det ikke lige noget, jeg har en faglig viden om, men sensorerne er lavet, som de er.

- Så Tivolis gæster skal affinde sig med, at der er en risiko for, at de kan sidde fast?

- Man kan ikke helt komme uden om det, siger Torben Plank.