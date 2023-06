Folk står i kø: Forventer udsolgt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Siden Salling Group for et par uger siden meldte ud, at de arbejdede på at få kendis-drikken Prime til landet i en børnevenlig udgave uden koffein og ekstreme mængder vitamin, har en stor del af Danmarks tørstige børn og unge måttet vente i spænding på at kunne gå i den lokale Føtex, Bilka eller Netto for at få fingre i de eftertragtede flasker.

Nu er den moderigtige sportsdrik så endelig landet. I første omgang i Føtex-butikkerne, der åbnede for salget fredag morgen.

Og der er allerede godt gang i salget for morgenstunden, hvor mange ellers sædvanligvis morgentrætte børn og teenagere har været ekstraordinært tidligt oppe for at nå et smut i supermarkedet, inden det ringer ind til ugens sidste skoledag.

Føtex har sat begrænsning på, så hver person kun kan købe fire Prime. Privatfoto

Ifølge Jacob Nielsen, der er pressechef i Salling Group, der står bag blandt andre Føtex, Netto og Bilka, har hver Føtex-butik fået en palle med mellem 800 og 1000 flasker Prime.

- Det er lidt forskelligt, hvor mange, der har stået klar til at købe dem her fra morgenstunden, men der er rift om dem, siger han om den amerikanske sportsdrik.

- Vi forventer, der i løbet af formiddagen vil være udsolgt de fleste steder, men lørdag er Prime også at finde i både Netto og Bilka, siger Jacob Nielsen.

Salling Group forventer, at der er nye Prime-forsyninger i butikkerne igen i næste uge.

- Men fornemmelsen er, at man gerne vil være først med et produkt som det her, siger pressechefen.

I Føtex i Carlsberg Byen på Vesterbro i København er der fredag morgen sat store mængder Prime til salg. Privatfoto

Tidligere ulovlig

Bag drikken står et par af tidens allerstørste internet-fænomener, Logan Paul og KSI, hvilket har fået opmærksomheden omkring Prime-drikkene til at nå hysteriske højder - også i Danmark, hvor drikkene er tidligere er blevet ulovligt importeret og solgt for flere hundrede kroner.

På grund af manglende godkendelse og tilladelse fra Fødevarestyrelsen blev Prime fjernet fra det danske marked sidste måned, men inden da nåede opmærksomheden så store højder, at selv tomme Prime-flasker blev solgt videre på Den Blå Avis.

For to uger siden kunne Ekstra Bladet som de første fortælle, at Salling Group, nu vil begynde at sælge de eftertragtede drikke.

Lørdag får også Netto og Bilka Prime på hylderne. Privatfoto

Uden koffein og vitamin

Det er dog i varianter uden koffein og tilsat vitamin, hvilket var årsagen til, at Prime i første omgang måtte fjernes fra hylderne i de danske kiosker og slikbutikker.

Prisen på den eftertragtede drik har tidligere været skyhøj, men kan nu pludselig kan købes for 25 kroner.

Salling Group har i første omgang valgt at sende fire smagsvarianter ud på det danske marked.

Det drejer sig om følgende, der alle sælges i halvlitersflasker til 25 kroner: 'Tropical Punch', 'Ice Pop', Lemon Lime' og 'Blue Raspberry'.

