Forsvarer skandaleramt Bojesen

Torsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at direktør hos Malmø Opera, Michael Bojesen, som operachef i en professionel sammenhæng brugte en grov seksualiseret tone, da han af en fagfælle blev anbefalet en ung operasangerinde.

I en mailkorrespondance, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, skrev Bojesen blandt andet, at operasangerinden tilsyneladende har 'brystvorter - men ingen bryster at bakke dem op med'.

Nu får Michael Bojesen opbakning fra uventet kant.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, har nemlig valgt at tage ham i forsvar i et opslag på sin Facebook-profil.

'Jeg har hidtil holdt mig på afstand af hele den her sag. Primært fordi jeg – på linje med andre fra Skt. Annæ gymnasium i 90’erne – simpelthen ikke kan genkende det billede af Michael Bojesen, som flere medier forsøger at fremstille', skriver han i opslaget, hvor han ligeledes langer ud efter, at Ekstra Bladet har valgt at bringe historien og dele mailkorrespondancerne.

Michael Bojesen meddelte onsdag, at han trak sig helt fra det danske kulturliv efter flere anklager mod ham. Foto: Jonas Olufson

Aldrig nogensinde hørt det

Til Ekstra Bladet forklarer han nu, hvorfor han har valgt at forsvare Bojesen, som han selv havde som musiklærer, da han gik på gymnasiet.

- Jeg har fulgt denne her sag i medierne og føler, at det får mere og mere karakter af en regulær heksejagt. Jeg kender jo Michael igennem mange år og havde ham i musik, da jeg gik på gymnasiet. Jeg har aldrig nogensinde hørt om nogen af de ting, som nu fylder forsiden på Ekstra Bladet og Politiken. Det forekommer mere og mere urimeligt, hvad han skal stå igennem, siger Messerschmidt.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Alle er bestyrtede

Ifølge Morten Messerschmidt kender han ingen, der har oplevet Bojesen som krænkende.

- Det tragiske er, at når man taler med folk i kulturlivet, så er alle ret bestyrtede over den behandling, Michael Bojesen får. Men der er ingen, der tør at stå frem og sige fra. Det synes jeg, er den helt store tragedie i det her, siger han og tilføjer:

- Jeg kender ikke nogen fra Sankt Annæ Gymnasium, der hverken nu eller dengang ville kende billedet af Michael Bojesen som en, der overskred grænser.

- Det er det, der er det oprørende her. Det er fint nok, hvis man skal tage et opgør med en kultur, der var for 20 eller ti år siden, men at man kommer ned på det niveau, hvor man begynder at finde private mails frem for syv-otte år siden, som man så sender til Ekstra Bladet, så I kan lave endnu en slibrig forside, så synes jeg godt nok, at MeToo-sagen begynder at komme ud af en voldsom tangent, siger DF-politikeren videre.

- Nogen vil måske mene, at du går ud og forsvarer en krænker? Det er jo alvorlige anklager, der er rettet mod ham, og kvinder der har været ude for ubehagelige ting?

- Jeg forsvarer ikke noget, men jeg anklager pressen for at behandle det her tendensiøst, lyder det fra Messerschmidt

Ekstra Bladet har spurgt Morten Messerschmidt, hvorvidt han mener, at det, at han ikke har oplevet Bojesen som krænker, er ensbetydende med, at Bojesen ikke har krænket, og om Messerschmidt ved at forsvare Bojesen ikke er med til at så tvivl om de personer, der har rettet anklager mod Bojesen.

Det har han ikke ønsket at svare på.

Lægger på

Morten Messerschmidt har selv igennem tiden været kritiseret for at bruge en grov tone.

I starten af året kunne Ekstra Bladet for eksempel afsløre, at Morten Messerschmidt til et internt DR-møde udtalte sig i meget grove vendinger om Nye Borgerliges formand Pernille Vermund.

I en lydfil fra mødet, der blev optaget 8. oktober 2019, kaldte Messerschmidt sin politiske kollega for 'førsteklasses led kælling', mens hun samtidig får prædikatet 'gimpen fra Helsingør' hægtet på sig under mødet.

Da Ekstra Bladet under interviewet om Bojesen spørger ind til, om det derved i hans optik er i orden at bruge en så grov tone om kvinder, vil Messerschmidt ikke tale mere, og han lægger røret på med henvisning til, at det ikke er det, interviewet skulle handle om.

