Fortrydelsespiller boomer på Roskilde

Hvert år bliver badesøen på Roskilde Festival på rekordtid forvandlet til en kønssygdomssmittende pøl.

Forvandlingen sker, fordi de festivalgæster, der bader i vandet, hopper i, mens de bærer samtlige kønssygdomme fra A-Z. Heraf navnet blandt fulde folkemunde 'Klamydiasøen'.

At festivalens badesø indeholder klamydiasmittende egenskaber er selvfølgelig en skrøne. Påstanden kan enhver med lægefaglig baggrund grinende afkræfte på ganske kort tid. Men skrønens grobund er god nok.

For åbenbart er de knaldeglade festivalgæster ikke så gode til at bruge prævention i samlejets hede. Derfor er det heldigt, at Roskilde Dom Apoteks salgssted holder døgnåbent og har de tunge skyts med.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Man skulle tro, at der var et snævert udvalg af håndkøbsmedicin på en festival, men for at imødekomme de mange er udvalget er bredt. Foto: Jonathan Damslund

Annonce:

Præventiv topsællert

For apoteket har - ud over de vante smertelindrende topsællerter til at overleve en uges dødsdruk - især fortrydelsespiller på listen over bestsellere, der går som varmt brød blandt festivalgæsterne.

- Jeg har ikke nogen tal på det, men mit skøn er, at hver sjette - af begge køn - der handler her, køber fortrydelsespiller, fortæller apotekeren Nadja til Ekstra Bladet

'Overlevelsespakken'

De ansatte på apoteket agerer jævnligt hverdagens helte, der sørger for at give medikamenter, som kan lindre alt fra hovedpine til mavesyre. Og lige så stor kæphøj man kan være med 20 øl indenbords, lige så sørgelig kan man være, når de prøver at presse sig op igen.

Her har apoteket en vanlig samling produkter, en såkaldt 'overlevelsespakke', der er populær blandt gæsterne.

- Vi får tit henvendelser, hvor folk forklarer kommer og forklarer, hvad de døjer med.

- Her laver vi som regel en nærmest fast 'pakke' til at bekæmpe, hvad end der kan opstå af kvaler på en festival.

- Der består af Strepsil, smertestillende, medicin til hals- og 'hæs stemme'-problemer og selvfølgelig mavesyrepiller.

Gik du glip af nøgenløbet på Roskilde Festival torsdag eftermiddag? Så kan du se alle billederne fra nøgenløbet gennem 20 år i dette MEGA-galleri.