Fortsat mystik om forsvundet gigant

Siden årets NorthSide tog sin begyndelse i torsdags, har Ekstra Bladet forsøgt at finde ud af, hvad der er blevet af festivalens store vartegn The Orb.

For hverken Ekstra Bladets udsendte eller det aarhusianske publikum kan finde spor af den gigantiske spejlkugle, der skulle rage mere end 30 meter op i luften og agere kunstnerisk wow-oplevelse for gæsterne.

Nu viser det sig imidlertid, at der ikke er grund til at lede længere.

Det fortæller en pressemedarbejder fra Down the Drain, som står bag NorthSide.

Først blev Ekstra Bladet ellers stillet et interview med NorthSide-ledelsen i udsigt, men efter at have sovet på det ombestemte nogen med stjerner på skuldrene sig tilsyneladende, og det blev i stedet til et kortfattet mailsvar.

'Vi kan bekræfte, at The Orb ikke bliver en del af NorthSide hverken i år eller i fremtiden, men ellers har vi ikke yderligere at tilføje', skriver en pressemedarbejder til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har spurgt, om Northside kunne svare på, hvorfor The Orb ikke kunne repareres, og hvor resterne af værket befinder sig.

Det har vi dog ikke fået svar på, og eftersøgningen er hermed indstillet.

The Orb, der ifølge BIG præcis er jordens størrelse divideret med 500.000. Den skulle monteres på en 32 meter høj mast midt på festivalpladsen. Foto: BIG

Dum blæst og upålidelig lynlås

Den fik ellers ikke for lidt, da arrangøren bag NorthSide i 2021 med stolthed kunne præsentere deres publikum for den imponerende installation The Orb.

En gigantisk spejlkugle, der skulle 'skyde op som et uundvigeligt vartegn for NorthSide', som det hed sig i pressemeddelelsen fra festivalen forud for 2022-afviklingen.

– Vi glæder os til at se det liv, ORBen kommer til at tiltrække og reflektere i sit nye hjem på NorthSide, lød det endvidere fra partner i Bjarke Ingels Group Jakob Lange.

Men kort før start endte den store installation som noget af en fuser.

'På grund af den kraftige danske blæst i dag er en lynlås i dugen på The Orb bristet. Vi har af sikkerhedsmæssige årsager afskærmet området og vil i løbet af dagen tage The Orb og jernkonstruktionen ned', skrev NorthSide i et opslag et par dage inden, 2022-festivalen skulle gå i gang.