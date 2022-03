Fra Havana til Herning: - Jeg er ikke blevet millionær

Christian Juncker har lavet musik til oceaner af drømme.

Nogle af drømmene fører familien Beha ud i livet, når de eventyrlystne stævner ud mod enten fjerne, danske eller nordlige kyster i rækken af tv-programmer, som vi danskere sluger råt - også når de bliver genudsendt for syvende gang.

Det er 46-årige og Grand Prix-aktuelle Juncker, der har lavet musikken til de populære programmer om livet til søs på Havana og Wallenberg. Programmer, som familien Beha har tjent millioner på.

Når det regner på skipperen, så drypper det også lidt på sangskriveren, erkender Christian Juncker.

Lige nu lever Christian Juncker udelukkede af at være musiker, men han er uddannet folkskolelærer og underviser indimellem. - Jeg elsker at undervise lige så meget, som jeg elsker at spille. Det kan godt være ensomt at spille blues alene i underbukser mandag, tirsdag og onsdag. Det er først torsdag, der sker noget, når man er musiker og skal ud at spille, siger han. Foto: Anthon Unger

- Ja, lidt drypper det vel. Sammen med de andre ting, jeg har lavet de sidste 26 år, der trækker i taxameteret, så der bliver til en liter letmælk en gang i mellem, men jeg er ikke blevet millionær. Sangen om Havana har været en rigtig god oplevelse for mig. Den har været en løftestang måde økonomisk, kommercielt og markedsføringsmæssigt. De i alt fire sange, jeg har lavet til deres programmer, har gjort, at jeg har kunnet smide tøjlerne og fokusere på sangskrivning og koncerter, siger Christian Juncker og kalder det en kæmpe tilfredsstillelse at lave musik til noget af det mest sete tv.

- Jeg troede kun, at var Bent Fabricius-Bjerre, der gjorde sådan noget, griner han.

Ekstra kugle

Christian Juncker hittede 2004 med sangen 'Mogens og Karen' - dem lidt længere nede ad vejen - og har haft flere 'Ugens uundgåelige' på P3. Sine sange om livet til søs betegner han som 'en ekstra kugle i pistolen'.

- Det er da fedt at have noget mere at skyde med, når man er ud at spille. Der kommer alt fra børn til ældre mellem 60 og 80 til mine koncerter, og det er dejligt, at de kan synge med på sangene, fortæller sangeren, der ikke kendte familien Beha, før han begyndte at komponere for dem

- Det var Nordisk Film, der kontaktede mig og spurgte, om jeg ville lave en sang til et program om at sejle. Jeg tænkte først, at hvis det skulle handle om knob og om at spænde en påhængsmotor på, så var det nok ikke lige mig. Men da jeg så, hvad det handlede om, så gav det hele mening, siger han og fortsætter.

- Og modsat af hvordan meget er i dag, så blev mit engagement ikke båret af relationer, men af kvalifikationer. Det sætter jeg faktisk ret meget pris på, siger han.

Huskomponist

Siden er det dog blevet til en fin relation mellem Christian Juncker og familien Beha, der i dag kalder musikeren for deres huskomponist.

- Jeg har sejlet lidt med Mikkel i Christianshavns Kanal, og vi har da også talt om at fylde termokanden og tage ud at fiske en dag, siger Juncker og fortæller, at han en enkelt gang har været med på Wallenberg.

- De skulle optage optage på Drejø, og jeg blev inviteret med. Jeg havde min guitar med og sang ved lejrbålet. Det var så fin en aften. Det sydfynske øhav lå blikstille den aften i maj, siger Christian Juncker, der kunne havde sejlet med Wallenberg i et par dage - noget de fleste nok ville give deres højre arm for at opleve.

- Men jeg tog hjem samme aften. Det var min søns fødselsdag dagen efter. Det kunne have været malerisk at sejle med familien, men intet slår min søns fødselsdag. Som musiker er man væk mange dage, men nogle ting piller man bare ikke ved, fastslår han.

Stolt deltager

Lørdag aften er Christian Juncker igen væk fra sin familie. Nærmere bestemt er han i Herning, hvor årets udgave af Danmark Melodi Grand Prix skal afgøres.

Her stiller han op med sangen 'Kommet for at blive', og mens Grand Prix i nogles ører ikke lyder fint, at føler Juncker, at det er det helt rigtige sted for ham.

- Stolt af at skulle være med. Om jeg synger over køledisken i Kvickly til Grand Prix eller et mere cool sted som Vaxhall, så er min musik det samme. Jeg er også den samme, og jeg tror på, at hvis man er tro mod sig selv, så kan man gøre præcis som man har lyst til. Og jeg lyst til at være med i Grand Prix'et, fastslår han.

Hør Christian Juncker fortælle mere om, hvorfor han stiller op i Dansk Melodi Grand Prix i klippet øverst i denne artikel.