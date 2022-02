Fra Super Bowl til grandprix

Det er noget af en kontrast for Snoop Dogg

Natten til mandag medvirkede Snoop Dogg i et af verdens største underholdningsshows: pauseshowet i Super Bowl.

Her tog den 50-årige rapper fra Californien de mange millioner seere, der så det legendariske show, med storm, da han rappede og dansede sig gennem pausen med Dr. Dre ved sin side.

Nu er Snoop Dogg klar til endnu et show - om end et lidt andet et af slagsen.

Det rappende ikon skal være vært, når USA i marts kommer med deres adopterede udgave af Eurovision Song Contest, der meget passende har fået navnet American Song Contest.

Ud over Snoop Dogg skal også Kelly Clarkson være vært til musikkonkurrencen, og det passer Snoop Dogg mere end godt, at han skal styre slagets gang 'med min lillesøster Kelly Clarkson, også kendt som Miss Texas', som han har udtalt.

39-årige Clarkson glæder til showet, der bliver sendt 21. marts.

- Jeg har været fan og har elsket konceptet Eurovision Song Contest, og jeg er begejstret over at bringe det musikalske fænomen til Amerika, siger hun.

Kally Clarkson er Eurovision-fan. Foto: Ritzau Scanpix

Mens det i Eurovision Song Contest er landene i Europa, der dyster, er det i USA de 50 stater, der er oppe mod hinanden.

Den amerikanske konkurrence vil byde på 56 sangere, duoer eller bands - en fra hver stat plus fra hovedstaden Washington, D.C., og fem amerikanske territorier. De vil konkurrere om æren af at have landets bedste nye originale hitsang.

I Europa findes Eurovision-vinderen 14. maj i Torino, men først skal vi have fundet en dansk sang at sende til konkurrencen. Det sker 5. marts i Jyske Bank Boxen i Herning.

