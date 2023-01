Freder slagtet tradition: - Handler ikke om populisme

43 minutter.

Så lang tid gik der, fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) opdagede, at den daglige hejsning af Dannebrog ved Kronborg Slot var slut, til at han fik traditionen genindført.

- Som politiker arbejder man nogle gange med problemer, der tager lang tid at løse. Heldigvis er der også problemer, der tager kort tid at løse. Det her var en af de sidstnævnte, siger Jakob Engel-Schmidt til Ritzau.

Tidligere torsdag skrev Helsingør Dagblad, at den daglige hejsning af Dannebrog ved Kronborg Slot, der har ellers været traditionen siden 1600-tallet, var slut fra årsskiftet.

Det skyldes en effektivisering fra Slots- og Kulturstyrelsen, der skulle spare én million kroner årligt.

Det fik senere Jakob Engel-Schmidt til at bede styrelsen om at omgøre den beslutning.

Og det lyttede Slots- og Kulturstyrelsen til, hvilket betyder, at Dannebrog igen vajer ved Kronborg Slot fra fredag 27. januar.

Traditionen med at hejse Dannebrog på Kronborg Slot var kun slut i 26 dage. Foto: Klaus Holsting/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke, fordi regeringen har brug for en nem politisk sejr, at kulturministeren gik ind i sagen, siger han til Ritzau.

- Det her handler ikke om populisme eller meningsmålinger, men om at jeg synes, det er forkert at spare Dannebrog væk i en spareøvelse, siger ministeren.

Præcis hvordan styrelsen er lykkedes med at kunne genindføre flagningen med så kort varsel, kan kulturministeren torsdag aften ikke svare på.

- Der bliver fundet en markant billigere løsning. Det arbejder jeg med styrelsen om at sikre, siger Jakob Engel-Schmidt.

