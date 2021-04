Frustrerede formænd: Spejdere sammenstilles med festivaler

Foreningslivet bliver sat i samme bås som festivaler. Det er formanden for Dansk Ungdom Chris Borup Preuss meget rystet over

Nu er anbefalingerne for større kultur- og idrætsarrangementer, konferencer og messer samt udendørs motionsevents endelig på plads.

Til manges overraskelse er sommerlejre for børn og unge med snobrød og bål i samme kategori som festivaler med alkohol og fest.

Chris Borup Preuss, der er formand for Dansk Ungdom, er uforstående overfor, at man fra ekspertgruppens side har valgt at sammenstille festivaler med foreningsbaseret sommerlejre.

Chris Borup Preuss uddyber over for Ekstra Bladet, at der er stor forskel på karaktererne af arrangement og aktivitet.

- Vi synes, at der burde være plads til, at vi ligesom sidste år, kan lave sommerlejre. Vi kan godt i år, særligt nu når vi er begyndt at vaccinere, siger Chris Borup Preuss.

- Det er en prioritering, om man vil give rum til, at der kan afholdes sommerlejre. Det er vigtigt for os, at der er mulighed for overnatning. Det er en politisk beslutning. Vi håber meget, at politikkerne kan skelne forskellen på en festival og en sommerlejr.

Efter de nye anbefalinger ser det ikke ud til, at spejderne kan komme på sommerlejre i år. Foto: Christer Holte/Ritzau Scanpix

Det er ikke fair

Hvis børn og unge skal samles henover sommeren på sommerlejre, kræver det også, at forsamlingsforbudet bliver hævet.

Overfor Ekstra Bladet fortæller Ole Buch Rahbek, Generalsekretær hos KFUM-spejderne, at det ikke er fair eller rimeligt.

Han håber på, at politikerne vil se på anbefalingerne med andre øjne, så det bliver muligt for børn og unge at komme på sommercamp.

- Mit store ønske og håb er, at politikerne kigger på det indholdsmæssige, vi laver for børnene, og vurderer det selvstændigt. Det er vigtigt at få gang i foreningslivet. Vi håber ikke, at der bliver draget forhastede konklusioner på baggrund af en rapport.

- Det er vildt frustrerende, at det arbejde, vi varetager, ikke bliver taget alvorligt, siger Ole Buch Rahbek.