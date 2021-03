Frustrerede seere: 'Det er en skandale'

En lang række seere klagede lørdag aften over problemer med at stemme i DR's app under Melodi Grand Prix. Ifølge DR selv var der dog ingen generelle problemer

Ikke alle var lige tilfredse med afviklingen af Dansk Melodi Grand Prix lørdag aften.

Her var det muligt både via sms og på DR's Melodi Grand Prix-app at stemme på sin favorit, men sidstnævnte skabte tilsyneladende problemer hos en lang række seere.

Både i Ekstra Bladets liveblog og på DR's Facebook-side væltede det således ind med beskeder fra vrede seere, der fortalte, at de ikke havde fået mulighed for at stemme på deres favorit i DR's app.

'Man kan ikke stemme. Min app virker slet ikke', skrev en.

'Det rene humbug. Jeg kan ikke stemme', skrev en anden, mens flere konstaterede, at det var en regulær skandale, at de fik meldinger om fejl, når de forsøgte at stemme på deres favoritter via appen.

En lang række seere brokkede sig over, at de ikke kunne stemme via appen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Ingen problemer

Ekstra Bladet har i den forbindelse været i kontakt med Gustav Lützhøft, der er ledende redaktør for Dansk Melodi Grand Prix.

Han fortæller, at de hos DR ikke har oplevet generelle problemer med stemmer via appen under lørdagens Grand Prix.

- Vi har selvfølgelig holdt løbende øje med de stemmer, der er kommet, og alt ser ud til, at vores systemer har fungeret, som de skulle uden problemer, og der er intet, der tyder på, at der har været strukturelle problemer i vores systemer, lyder det fra Lützhøft.

Han er dog ked af, at der er flere, der har oplevet problemer med at stemme via appen.

- Selvom vores systemer har fungeret, som de skulle, så er jeg ked af, at der er nogle, der har haft problemer, siger han og fortsætter:

- Vi kan dog se, at stemmedeltagelsen har været rigtig høj, men jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at der har været lokale udfodringer. Sådan kan det til tider være, når der er tale om apps. Men helt overordnet har vi ikke haft problemer, og vi er glade og tilfredse med, at vi har haft en rigtig god aften, som rummede en masse forskellig musik, siger han videre.