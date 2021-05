Fyr og Flamme er landet: - Den fejler ikke noget

Den rød-hvide træningsdragt var fundet frem og det gode humør og de kulørte lamper pakket i kufferten, da Fyr og Flamme mandag satte kurs mod Rotterdam og Eurovision Song Contest.

Det er som bekendt den sprudlende duo bestående af Laurits Emanuel og Jesper Groth, der skal kæmpe for dansk succes ved verdens største sangkonkurrence, der i år finder sted for 65. gang.

Den dynamiske danske Eurovision-duo. Foto: Jonas Olufson

Der er mere end en uge til, at Fyr og Flamme skal synge deres 'Øve os på hinanden' foran millioner af seere og heldigvis også et par tusind tilskuere i Ahoy Arena. Men ved så stor en konkurrence er der prøver i ugevis, og allerede tirsdag får Fyr og Flamme lov til at teste deres bidrag af på den store scene.

Derfor var der afgang i dag for den danske delegation, der ud over de to frontfigurer også blandt andet tæller tre korsangere.

Stemningen i den danske lejr i Rotterdam er i top - også selvom de hollandske værter måske ikke har gjort meget for at pifte den op. Heldigvis er Jesper Groth velforberedt og har selv sørget for, at han ikke går ned på hygge på sit hotelværelse. SE KLIPPET HEROVER.

Hilsen fra Fyr og Flamme Hvad sker der egentlig i kulissen af verdens største sangkonkurrence? Hvad laver deltagerne i ventetiden og går der lejrkuller i den? Det har Fyr og Flamme lovet at holde Ekstra Bladets læsere godt opdateret på med små videohilsner.

Eurovision Song Contest finder i år sted 18., 20. og 22. maj. Danmark er i den anden semifinale - altså torsdag 20. maj. Den store finale finder sted lørdag 22. maj. Det hele sendes live på DR.

Ekstra Bladet live-dækker den danske semifinale og naturligvis også finalen.