Fyr og Flamme: - Vi savner vores kærester

Eurovision Song Contest 2021

Semifinale 1

1. Litauen -The Roop - 'Discoteque'

2. Slovenien - Ana Soklič - 'Amen'

3. Rusland - Manizha - 'Russian Woman'

4. Sverige - Tusse - 'Voices'

5. Australien - Montaigne - 'Technicolour'

6. Nordmakedonien - Vasil - 'Here I Stand'

7. Irland - Lesley Roy - 'Maps'

8. Cypern - Elena Tsagrinou - 'El Diablo'

9. Norge - TIX - 'Fallen Angel'

10. Kroatien - Albina - 'Tick Tock'

11. Belgien - Hooverphonic - 'The Wrong Place'

12 Israel - Eden Alene - 'Set Me Free'

13. Rumænien - Roxen - 'Amnesia'

14. Azerbaijan - Efendi - 'Mata Hari'

15. Ukraine - Go_A - 'Shum (Шум)'

16. Malta - Destiny - 'Je Me Casse'

Semifinale 2

1. San Marino - Senhit - 'Adrenalina'

2. Estland - Uku Suviste - 'The Lucky One'

3. Tjekkiet - Benny Cristo - 'Omaga'

4. Grækenland - Stefania - 'Last Dance'

5. Østrig - Vincent Bueno - 'Amen'

6. Polen - Rafał - 'The Ride'

7. Moldova - Natalia Gordienko - 'Sugar'

8. Island - Daði & Gagnamagnið - '10 Years'

9. Serbien - Hurricane - 'Loco Loco'

10. Georgien - Tornike Kipriani - 'You'

11. Albanien - Anxhela Peristeri - 'Karma'

12. Portugal - The Black Mamba - 'Love Is On My Side'

13. Bulgarien - Victoria - 'Growing Up is Getting Old'

14. Finland -Blind Channel - 'Dark Side'

15. Letland - Samanta Tīna - 'The Moon Is Rising'

16. Schweiz - Gjon’s Tears - 'Tout l’Univers'

17. Danmark - Fyr og Flamme - 'Øve Os På Hinanden'

Den store finale

Frankrig - Barbara Pravi - 'Voila!'

Holland - Jeangu Macrooy - 'Birth Of A New Age'

Italien - Måneskin - 'Zitti E Buoni'

Spanien - Blas Cantó - 'Voy A Quedarme'

Tyskland - Jendrik - 'I Don’t Feel Hate'

Storbritannien - James Newman - 'Embers'

Plus ti lande fra hver semifinale