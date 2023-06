Går viralt: Rockstjerne kysser dansk sikkerhedsvagt

Er du blevet kysset af Matty Healy? Så hører Ekstra Bladet meget gerne fra dig. Skriv en mail til journalisten her

Et festivalkys på dansk grund går lige nu verden rundt.

Fredag aften gæstede det britiske rockband The 1975 Northside-festivalen i Aarhus.

Og særligt ét øjeblik fra koncerten har vakt opsigt i også det store udland.

Under nummeret 'Robbers' fra 2013 valgte forsangeren Matty Healy, som ifølge mediet Insider rygtes at date superstjernen Taylor Swift, nemlig at hive fat i ærmet på en af festivalens sikkerhedsvagter.

Og herefter valgte Healy at give den unge mand noget af et smækkys på munden - tilsyneladende til stor begejstring for den smilende sikkerhedsvagt, der altså fik sig lidt af et afbræk fra at uddele vand til tørstige festivalgæster eller pege vredt af skulderbårne fans.

Øjeblikket, der blev fanget af en dansk fan, kan ses herunder:

Millioner af visninger

Selvom øjeblikket kun er et par dage gammelt, og kysset måske stadig sidder lidt i læberne på den danske modtager, er videoen allerede blevet set af over 7,1 millioner gange, efter det internationale kulturmagasin Pop Base delte videoen på Twitter.

Herudover har mediet Insider ligeledes delt nyheden om det danske overraskelseskys.

Et koncert-trick, som i øvrigt ikke er uvant for den britiske rocksanger, der ifølge mediet flere gange har haft gang i mundtøjet med fans til tidligere koncerter.