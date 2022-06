Gæster hylder festivaler i skattely: - Havde gjort det samme

Det kan godt være, at NorthSides ejere ligger i skatteparadiset Luxembourg, men det kunne ikke rage gæsterne mindre.

Det er i hvert fald følelsen, man står tilbage med, efter Ekstra Bladet lørdag spurgte gæsterne til ejerkonstruktionen på festivalen.

De to store provinsfestivaler, NorthSide og Tinderbox, drives af danske Down the Drain, som ejes af internationale selskaber med adresse i skatteparadiset Luxembourg

Christian Hallum, skattespecialist hos Oxfam IBIS - en global organisation, som forsøger at bekæmpe skattely - har gennemgået den komplicerede ejerstruktur i Down the Drain:

'Luxembourg er et klassisk sted for denne slags konstruktioner, hvor en kapitalfond eller et skuffeselskab har base og ejer mange selskaber i flere forskellige lande,' oplyser han i en mail til Ekstra Bladet.

'At man er registreret der betyder ikke, at man snyder i skat, og der er grunde til at lægge ejerskabet i Luxembourg, som ikke handler om skat. Men man kan samtidig ikke lukke øjnene for, at Luxembourg er et af verdens vigtigste skattely, og at der i mange tilfælde er en klar skattegrund til at lægge ejerskabet der.'

Luxembourg optræder ikke på EU's seneste skattelyliste, som slet ikke indeholder EU-lande. Erhvervsstyrelsen tager udgangspunkt i den EU-liste, og det gør det muligt for Down the Drain at modtage kompensation. Derfor fik Down the Drain udbetalt 39.099.527 kroner i kompensation for de aflyste koncerter som følge af coronapandemien.

Det vakte kritik fra Enhedslistens skatteordfører Rune Lund, mens Nye Borgerliges ditto Lars Boje Mathiesen pointerede, at man må acceptere, 'at der er andre lande, som har valgt at have en anden skattestruktur'.

Gæsterne: - Det er smart

Hos gæsterne på NorthSide er konstruktionen ikke noget, der kan vække harme.

- Det er jo lukrativt og smart. Det er skide genialt. Jeg havde gjort det samme, siger 27-årige Marie, der tilføjer.

- Jeg støtter det fuldt ud. 100 procent. Så længe man overholder lovgivningen.

Og hun er langt fra den eneste med den holdning. 35-årige Kenneth er på linje.

- Jeg havde gjort det samme. Så længe de kan stable det her på benene og ikke bryder loven, så er jeg sådan set ligeglad. Det kan ikke få mit pis i kog, siger han.

Hvad NorthSides ejere gør, betyder ikke meget for Malene. Hun mener, det bliver for fjernt. Foto: Per Lange

Andre fortæller, at de ikke kan udtale sig på grund af deres arbejde, men bruger vendinger som 'jeg synes, det er røv', og kalder det 'super irriterende', at man ikke kan skabe en festival med bedre logistisk med de skattepenge, der er udbetalt.

Som gæst handler det dog mere om den oplevelse, man får, end hvordan biksen er skruet sammen, anfører 25-årige Marie.

- Jeg anede det ikke, før du sagde det til mig, men det er da træls. Det ændrer dog ikke på min oplevelse. Det bliver for fjernt.

