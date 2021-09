DR går ind for genbrug - i hvert fald når det kommer til Grand Prix-værter.

Tina Müller og Martin Brygmann er genvalgt som værter på den store musikdyst, der i 2022 finder sted i Jyske Bank Boxen i Herning. Det oplyser DR.

Da Grand Prix'et skulle afvikles i år, var det uden publikum i salen, men forhåbentlig er der tilskuere til stede i Herning, når Müller og Brygmann byder velkommen til Dansk Melodi Grand Prix.

- Dansk Melodi Grand Prix er en kæmpe folkefest og efter to år uden publikummer, glæder jeg allermest til sammen med et fyldt Boxen at give de otte sange og artister den opbakning og fest, de fortjener. Vi skal skabe en forrygende stemning, som for alvor kan mærkes - også hjemme i stuerne. Det her er en aften, hvor vi i fælleskab giver et skud ægte fest, farver og musikglæde til hinanden, siger Tina Müller ifølge en pressemeddelse fra DR.

Sådan så det ud, da makkerparret styrede løjerne i marts i år. Foto: Ritzau Scanpix

Det var, som nogen måske husker, duoen Fyr og Flamme, der vandt dette års Grand Prix og repræsenterede Danmark ved Eurovision i Rotterdam i maj. Det gik mindre godt, og Danmark kvalificerede sig ikke til finalen. Trods det var Fyr og Flamme lykkelige.

Derudover deltog blandt andre Mike Tramp i Grand Prix'et, og han var mildt sagt lettet over, at han ikke gik hen og vandt det hele.

Også sangeren Emma Nicoline deltog i showet. Det var noget af en bedrift for den unge sangerinde, der l dagligt kæmper med konsekvenserne af en alvorlig ulykke, der var tæt på at koste hende livet. Læs den historie her.

Hvem der skal dyste i sang i 2022 er endnu ikke offentliggjort.



Udover Dansk Melodi Grand Prix 2022 holdes Børnenes MGP også i Årets Grand Prix By. Det sker fra Jyske Bank Boxen den 26. februar.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Genbrug i Grand Prix Sidste års vindere af Dansk Melodi Grand Prix fortalte inden Eurovision Song Contest, at de aldrig før har optrådt for et rigtigt publikum