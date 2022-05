Gigantisk fuser: Kæmpe fiasko for Danmark

Arrivederci!

Så kort kan det siges.

Danske Reddi kan godt pakke kufferten og bestille en billet hjem. Eurovision Song Contest er slut. Ovre! Forbi.

Det er en kæmpe skuffelse for DR og Danmark, at vi for andet år i træk ikke er med i finalen. I 2021 stoppede festen brat i semifinalen for Fyr og Flamme, og nogen må snart spørge sig selv, hvad pokker vi gør forkert, når vi vælger den sang, der skal sendes ud i Europa.

Bookmakerne havde forudset, at semifinalen ville blive endestationen for den dansk/svenske kvartet bestående af Siggy Savery, Ihan Haydar, Agnes Roslund og Ida Bergkvist. Og de fik ret.

Badetøj og ulve

Spørgsmålet om, hvor skidt det rent faktisk står til det med det danske bidrag, finder vi første ud af lørdag aften, når stemmerne bliver offentliggjort efter den store finale. Skal man tro bookmakerne, vil vi ligge og rode nede som nummer 34-35 ud af 40 bidrag.

Reddis præstation var der som sådan ikke noget at udsætte på. Bandet leverede en glimrende og fejlfri insdats på scenen i et show, der var en noget blandet pose bolsjer - sådan som Eurovision nu en gang er.

Showet startede hårdt ud med en albansk sangerinde i badetøj med en utrolig kælen danser om benene. Så var stilen lige som lagt.

Ronela Hajati åbnede ballet. Foto: Anthon Unger

Alt saft og blev undervejs suget ud af forestillingen flere gange, da de søvndyssende ballader ramte semifinalen.

Helt gakket blev det, da Moldova indtog scenen med et vaskeægte plagiat af 'The Støvle Dance' fra 'The Julekalender'.

Moldova med deres plagiat af De Nattergales kæmpe julehit. Foto: Anthon Unger

Samtlige danske seere må hjemme i deres stuer have sunget, 'There’s whiteøl in the tønde.Dewn-dewn-dewn-dewn-dewn-dewn-dewn.Then the fest will soon begynde. Dewn-dewn-dewn-dewn-dewn-dewn-dewn', da Zdob şi Zdub & Advahov Brothers spillede op til Grand Prix.

Norge må alligevel være nationen, der tager prisen for det mest absurde show. Iklædt nogle bizarre gule masker dansede to tosser rundt som såkaldte 'subwoolfs'. Flankeret af nogle hætteklædte danser og en dj i guldrumdragt formåede de at sikre sig en sikker plads til finalen.

Tag ikke fejl af de mystiske gule ulve. De er gået hen og er blevet et fænomen, og noget som både børn og voksne klæder sig ud som. Hvem der gemmer sig inde i maskerne, er en (forholdsvis) velbevaret hemmelighed. Foto: Anthon Unger

Her møder de årets helt store favorit, Ukraine. Det krigsramte land har helt fra deres deltagelse blev bekræftet ligget til at vinde hele baduljen. Ikke på grund af deres rappende vuggevise, men på grund af den frygtelige situation Ukraine befinder sig i. Derfor er der brug for en stor europæisk fælleskrammer til landet.

Det er lørdag, at Eurovision Song Contest afgøres. Ekstra Bladet dækker naturligvis showet live - i fire stive timer!