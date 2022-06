Giver gratis massage i helvede

Der bliver drukket øl. Masser af øl.

Men da Ekstra Bladet tjekker ind på campingpladsen kort efter åbningen af anden dag på festivalen Copenhell på Refshaleøen i København, er der også tid til andre sysler.

Kropsterapeuten Søren, der er mangeårig gæst på Copenhell, har nemlig medbragt sin massagebriks og giver gratis massage til festivalgængere, der har pådraget sig en moshpit-skade, er væltet i fuldskab eller bare trænger til lidt velvære midt i helvede.

Søren havde ved et tilfælde sin briks med i bilen, og det gav ham en god idé.

Øldrikningen er kortvarigt sat på pause hos kropsterapeuten Søren. Foto: Per Lange

- Så tænkte jeg, at det fandeme også kunne være fedt at have den med herover. Jeg havde regnet med, at jeg bare skulle stå og lave en masse headbanger-nakker, men der har været så mange glade kunder.

- Fra jeg slog briksen op og til nu, har jeg været på. Så det er gået derudad, fortæller Søren.

30 øl om dagen

Mens Søren arbejder på livet løs med muskelspændinger, bliver der flere andre steder på pladsen arbejdet på lidt mere traditionelle Copenhell-discipliner.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet festivalens rekord i øl-drikning, der i 2016 lød på 2,14 liter øl dagligt per festivalgænger.

Og den hjælper de tre venner Brian, Casper og Marco til med at slå allerede fra morgenstunden.

- Jeg har drukket otte øl indtil videre, tror jeg. Nul mad, Underberg og Gammel Dansk, siger Brian.

Marco (tv.), Brian (midt) og Casper har været faste gæster på Copenhell siden 2011. Foto: Per Lange

- Hvor mange øl regner du med at skulle nå op på i dag?

- Det ved jeg simpelthen ikke. 30 vil jeg tro, inden vi går i seng. Det er dumt, men det fungerer.

De tre venner er da heller ikke sene til at slå fast, hvilken tradition der bestemt holdes i hævd på den årlige tur til helvede.

- Når vi vågner om morgenen, og vi ikke lige kan tage os sammen til at stå op, så plejer det at være Casper, der vågner tidligt og råber, at nu skal vi have øl. Vi gider ikke rigtig, men så får man den første, og så er man i gang, siger Marco.

Festivalens presseansvarlige, Mikkel Mo, oplyser til Ekstra Bladet, at der ifølge Tuborg på festivalens første dag, onsdag, blev indtaget, hvad der svarer til mellem otte og ni tankbiler fadøl - og dertil kommer dåser og specialøl.

Der er flere vilde traditioner på Copenhell, blandt andet har Jesper en tradition om en årlig tatovering som markering af festivalen:

