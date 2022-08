Gør tykt grin med Bieber

Satirikeren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm tog tykt pis på verdensstjernen Justin Bieber, der onsdag optrådte på Smukfest, da hun indtog scenen samme sted som vært for 'Stand-up for Skanderborg'.

Forud for onsdagens koncert fangede Ekstra Bladets fotograf nemlig Justin Bieber i Billund Lufthavn, hvor han var tilkoblet et drop med en ukendt væske i. De utrolige billeder er også nået forbi Kirsten Birgit, der spilles af Frederik Cilius, og som lørdag gik på scenen i bedste Bieber-stil - med stativ og drop ved sin side.

- Bare rolig. Det er bare et lille drop. Det bruger alle nu om dage, indledte hun.

- Jeg er jo ikke syg. Jeg fejler ikke noget, det er bare en lille smule kemo. En lille mild kemo-cocktail til lige at tage de værste cancer-celler og de strideste hår. Men jeg lover, at jeg nok skal være 100 procent til stede og give jer et brag af en oplevelse her til eftermiddag.

Justin Bieber da han landede i lufthavnen. Foto: Anders Brohus

Annonce:

Men så kom lønnen

Herefter indledte Birgit en svada rettet mod festivalen til publikums store begejstring.

- Jeg må indrømme, at da festivaldirektør J.P. ringede til mig, Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, Danmarks bedste og mest kvindelige journalist, og spurgte, om jeg kunne tænke mig at være konferencier til noget stand-up på Smukfest, så tænkte jeg: 'Smukfest? Er det noget tre-dages bøvskovstur for corporate-Jyllands småbørnsfamilier, hvis mål så er, at de kan feriere lidt fra de børn, de burde feriere med?'

Annonce:

- Iblandet lidt kinakålsburgere og forrige års sommerdrinks, frit modelleret efter, hvad man kunne forestille sig, at en afdanket P3-vært havde af forestillinger om fordums utopi. Et sted, hvor kulturen og ens dårlige smag har fuldstændig straffrihed, og man kan synge med på 'Bonsoirs Madame' en lørdag aften, uden at det går udover ens kulturelle kapital mandag morgen. Kort sagt et carte blanche-cruise for Jyllands bonderøve i kortærmede skjorter: Destination middelmådighedens havn, bragede hun afsted fra scenen, inden hun fortsatte:

- Jo, det er det, svarede J.P. Men da han så sagde, hvad jeg ville få for det, så kom jeg pludselig i tanke om, at det har været en livslang drøm for mig personligt at stå her på den berømmede og legendariske bølgescene.

- Tænk sig at stå her, hvor så legendariske kunstnere har stået. Jeg nævner i flæng...... Thomas Helmig. Øh. Men også øøøhhh Gnags, Allan Olsen, shubberne og Michael Learns to Rock.

Det medførte naturligvis endnu flere klapsalver, inden komikken for alvor kunne gå i gang. Her optrådte navne som Heino Hansen, Jonathan Spang og Annika Aakjær.