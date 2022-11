Gourmetrestaurant lukker: 'Det har været brutalt'

Der var i den grad medvind, da gourmetrestauranten Amass med adresse på Refshaleøen i København åbnede i 2013.

Men efter ni år må ejeren, Matt Orlando, desværre hejse det hvide flag for at overgive sig til det faktum, at det ikke kan lade sig gøre at drive restauranten videre, som det ser ud nu.

Det meddeler han på restaurantens Instagram og hjemmeside.

'De sidste tre år har været brutale. Det har påvirket min familie, min forretning, mine medarbejdere og mig selv - både mentalt og fysisk, skriver Matt Orlando tirsdag.

'Fra i dag (tirsdag, red.) vil dørene være lukkede'.

På restaurantens hjemmeside står der, at de har begæret konkurs 29. november 2022.

Blandt verdens bedste

Der var ellers noget om snakken, da Amass blev hypet til at været stedet, man skulle besøge for at få en gastronomisk oplevelse for ni år siden.

I 2021 var Amass i top 100 over verdens bedste restauranter med en flot 89. plads.

Det har været med ejer og chefkok amerikanske Matt Orlando i spidsen, som tidligere havde haft chefposter på Noma, The Fat Duck, Le Bernadin og Per Se - og nu ni år med Amass.

Sammen med sine medarbejdere var han med til at få Michelins grønne stjerne og priser for grøn gastronomi.