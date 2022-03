Grand Prix-chok: Skrotter vindersangen

Den var et hit hos juryen og seerne, men nu er Maltas vindersang ved deres Melodi Grand Prix skrottet.

Det er blot få uger siden, at den 22-årige popsanger Emma Muscat, som er en stor stjerne i hjemlandet, vandt med sangen 'Out of Sight'.

Men det bliver altså ikke Maltas bud på en sang ved Eurovision alligevel, skriver DR.

Efter sejren er den nemlig ikke blevet spået store muligheder ved det europæiske show, og derfor har man altså valgt at sende den samme vinder, men med en anden sang.

Og til at vælge den nye sang, valgte man at søge hjælpe hos danske Anders Fredslund Hansen, som driver musikselskabet The Arrangement, og som tidligere har været involveret i at udvælge sange til både Dansk Melodi Grand Prix og Eurovision.

Han sendte en række bud på sange til Malta, hvor to blev udvalgt og indspillet, før man endte med at gå med sangen 'I Am What I Am', der blandt andre er skrevet af to danske musikere, Stine Kinck og Julie Aagaard, som begge tidligere har været involveret i Grand Prix-musik.

Anders Fredslund Hansen er helt sikker på, hvem han holder med ved Eurovision.

- Jeg håber selvfølgelig, Danmark klarer sig godt, men jeg holder naturligvis først og fremmest med Malta og min egen sang. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Det er jo mit arbejde, siger han til DR.

Det er dog ikke første gang, Malta har skiftet sang, og det er heller ikke imod reglerne for Eurovision. Faktisk har også lande som Belarus, Albanien, Ukraine og Italien skiftet sang op til Eurovision.

Eurovision finder sted i Torino i Italien, hvor der er semifinaler 10. og 12. maj, mens finalen er lørdag 14. maj.