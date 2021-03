Grand Prix-tvillinger indrømmer: Vi bliver uvenner hver dag

De spiser sammen, sover sammen og synger sammen.

6. marts står Alec og Chris Andreev også sammen på scenen ved Dansk Melodi Grand Prix 2021 - og selvfølgelig gør de det, for de 25-årige tvillinger fra Aarhus gør stort set alt sammen.

Når de taler, siger de stort set aldrig 'jeg'. Det taler i 'vi', og deres tætte bånd bliver understreget af deres fælles kunstnernavn The Cosmic Twins.

Det er ikke første gang, at tvillingerne skal optræde på DR i bedste sendetid. Tilbage i 2018 var de med i talentshowet 'Live', hvor de havde Sanne Salomonsen som mentor. Men at musik skulle blive deres vej, lå bestemt ikke i kortene.

- Vi er førstegenerations musikere i vores familie. Vores far var maler og vores mor model - også til hans malerier. Så vi har lige som selv skullet finde vores vej ind i den her branchen, siger Alec Andreev og fortæller, at det ikke altid har været lige nemt.

- Vi har lært alt fra nul. Det har været svært. Mange ting i musikbranchen er hemmelige, for folk vil gerne have deres egen succes. Så det har været en stor udfordring at finde ud af, hvordan man får foden indenfor, siger han.

Sandheden om tvillingerne

- Hvem af jer har rollen som statsminister i jeres duo? Alec: - Måske er jeg en tand mere stædig, og føler jeg har lidt mere ret end Chris. Så det må være mig. Chris: - Arrhhh! Jeg er ikke helt ening. Det er nok der, den går galt nogle gange. At det der ikke er en, der har det sidste ord. - Hvem er finansminister? Chris: - Det må være mig. Jeg sender regninger ud og holder styr på den slags. Vi prøver at dele opgaverne op, så vi ikke skal diskutere alt, men i stedet stole på, at den anden har styr det. - Hvad med sundhedsminister. Hvem har den kasket på? Chris: - Det er mig. Jeg går meget op i, at man har et godt miljø og at man taler ordentlig til hinanden Alec: - Du går også meget op i, at vi varmer op inden et show. Det tænker jeg ikke på. - Hvem er forsvarsministeren? Alec: - Det må være mig. På en bar for lang tid siden var der en dude, der syntes, at Chris så skævt på han. Han var fuld og blev aggressiv. Han var buff og det var jeg ikke. Alligevel forsvarede jeg min bror og sagde til ham: 'Du skal ikke røre ham'. - Hvem er så kulturminister? Alec: - Det er nok mig. Jeg laver vores grafiske arbejde og har lært at taget billeder, og jeg synes, at jeg har en god nok æstetik til det. De kosmiske tvillinger indtager scenen med sang nummer tre på lørdag. Foto: Morten Rygaard

The Cosmic Twins har knoklet for at sparke døren ind til musikkens verden, og i 2018 lykkedes det. Sådan da.

- Vi udgav en EP og blev headhuntet til talentshowet 'Live'. Vi har altid været meget engagerede, og vi troede i lang tid, at det bare var passion, der skulle til, for at komme ind i musikbranchen. Men der er mange, der har et drive som os, og vi opdagede, at det var ikke nok. Andre ville det lige så meget som os. Vi lærte så af Sanne, hvor meget det kræver hver dag at blive musiker, siger Chris Andreev.

Derfor besluttede tvillingerne at flytte sammen og arbejde endnu hårdere på at blive dygtigere til både sang og sangskrivning.

Det betyder, at de både spiser, sover og synger sammen hver evig eneste dag.

- Får I aldrig nok af hinanden og bliver uvenner?

- Jo, hver dag, siger Chris og griner, mens hans bror tager ordet.

- Ja, det sker da, men når det sker, tager vi det aldrig med til den næste dag.

Tvillingerne fortæller, at det oftest er The Cosmic Twins, de bliver uenige. Især om hvilken retning duoen skal.

- Nogle gange havde det været smart, hvis vi havde været tre. Så kunne man stemme om det, siger Chris Andreev.

Hvilken vej deres tvilling-gruppe har bevæget sig siden 'Live'-tiden, kan ses lørdag aften, når Alec og Chris Andreev indtager Studie 5 i DR Byen med sangen 'Silver Bullet', som blandt andre Grand Prix-legenden Lise Cabble har været med til at skrive.

- Vi glæder os helt vildt. Og det er vigtigt at se med, for vi leverer et kæmpe mindfuck på scenen, som ingen af de andre vil kunne levere, lover de kosmiske tvillinger.

