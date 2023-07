Gratis bind og tamponer på dansk festival

Hvis du får uventet menstruation under dit besøg på Hansted Live, vil der være hjælp at finde

Menstruation er ikke sådan lige til at regne med.

Den kan komme for tidligt eller uregelmæssigt, og så er det uheldigt at stå og mangle et bind, en tampon eller en menstruationskop.

Men skulle uheldet være ude for den menstruerende del af publikummet på Hansted Live, der løber af stablen på Fyn i næste uge, så er der godt nyt.

I stil med Arena Næstved - som for nylig annoncerede, at de fremover vil tilbyde blødende gæster gratis hygiejneprodukter - ja så vil man altså ligeledes på Hansted Live slippe for at ty til alverdens kreative og uhygiejniske løsninger og i stedet kunne snuppe sig et gratis bind eller tampon.

Vil fremme dialog og åbenhed

Tiltaget sker for at 'sikre, at kvinder føler sig mere trygge og komfortable under festivalen og samtidig fremme åbenhed og dialog om kvinders hygiejnebehov', som det hedder sig i pressemeddelelsen sendt ud af SvendborgEvent, der er medarrangør af Hansted Live.

Festivalchefen i Hansted Live, Lars S. Aagaard, siger i samme pressemeddelelse også, at de er 'sindssygt stolte over at være forgangsbillede for så vigtigt et tiltag og i den grad en service, vi som festival er glade for at kunne tilbyde vores gæster'.

'Vi håber, at vi kan samle vigtig erfaring som vores venner i festivalbranchen kan drage nytte af og forhåbentlig dermed kan ride med på samme bølge i fremtiden'.

Både hygiejnebind og tamponer kan kvit og frit findes i de specielt designede dispensere, der vil være tilgængelige på festivalpladsen.