Grønland vinder arktisk grandprix

Det grønlandske band Nuija løb med sejren i det første arktiske melodigrandprix.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq. AG.

Musikkonkurrencen, der går under navnet Pan-Arctic Vision, løb af stablen lørdag i byen Vadsø i det nordlige Norge.

Ti artister fra de arktiske regioner deltog i konkurrencen, blandt andet fra Alaska i USA, den russiske del af Arktis, det nordlige Finland og Yukon i Canada, skriver Sermitsiaq. AG.

Stolte og glade

Bandet Nuija har base i Nuuk og repræsenterede Grønland ved dette års musikkonkurrence. For bandet var det større at få lov til at repræsentere Grønland end at vinde det hele.

Det siger bandets forsanger og guitarist, Nick Ørbæk, til det grønlandske medie.

- Vi er meget glade for at vinde, men også for at få lov til at repræsentere vores musik og Grønland. Vi er meget stolte og glade.

På Facebook takker han for den 'vilde støtte', der gav bandet sejren.

Nick Ørbæk er meget imponeret over, hvor godt arrangementet gik, især da det er første gang, det er blevet afviklet.

Ifølge ham var der 'masser af tilskuere' og 'en kæmpe scene'.

Værter

Sejren betyder, at Grønland ifølge planen skal være vært for konkurrencen næste år.

Det arktiske melodigrandprix er inspireret af det europæiske melodigrandprix, Eurovision Song Contest, men har intet at gøre med den konkurrence, som EBU arrangerer.

Inspirationen betyder blandt andet, at der undervejs bliver meldt ind fra de forskellige lande og regioner, som var en del af konkurrencen, med point til artisterne.