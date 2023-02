Gyldendal taber 59 millioner

Forlaget Gyldendal har foruden en række frasalg og en direktørfyring tabt 59 millioner kroner i 2022. Det viser forlagets årsregnskab.

Det er egentlig ikke driften, der giver underskuddet. Her er der et et lille overskud. Men Gyldendal har i år nedskrevet værdien af forskellige aktiviteter. Og det i en sådan grad, at det giver et minus på bundlinjen.

Det er blandt andet på Gyldendals område for lydbøger, der samlet set er blevet nedskrevet i værdi med 41 millioner kroner.

Også værdien af lektiehjælpsforretningen Mentor er blevet nedskrevet efter tre år, hvor de økonomiske resultater ifølge Gyldendal ikke har været tilfredsstillende.

Dropper drømmejobbet efter et år

Gyldendals omsætning er også skrumpet med omkring 50 millioner kroner fra omkring 750 millioner til cirka 700 millioner.

Her peger Gyldendal selv på, at der har været en større tilbagegang i afdelingen for uddannelsesmateriale end for hele Gyldendal.

Forlaget mener, at det skyldes færre studerende samtidig med, at skoler og gymnasier holder igen med at købe nyt fysisk undervisningsmateriale.

Da Morten Hesseldahl før efteråret blev opsagt som direktør, var det lederen af netop afdelingen for uddannelsesmateriale, Hanne Salmonsen, der tog over.

Hesseldahl blev fyret, fordi bestyrelsen ikke var tilfreds med Gyldendals økonomiske udvikling.