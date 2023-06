Gyldne dråber: NorthSide hæver ølpriserne

Der skal stifter til, vil man vil safte sig ned i Eskelunden i Aarhus i disse dage, hvor NorthSide finder sted under en bagende junisol.

Men før du svinger guldkortet og beder om to styks snublejuice til dig og din makker for at holde hedeslaget hen, så er det værd at kigge på prisskiltet bag baren og overveje, om vand er et billigere alternativ til at holde dehydreringen på afstand.

Her kan man nemlig se, at det nu koster 52 kroner at kunne tyre en bajselademad ned i sækken. Sidste år var prisen for sådan en herlighed 49 kroner, og med lidt hurtig hovedregning og en kugleramme, kan man regne ud, at ølprisen altså dermed hævet med tre danske kroner i år.

Panten på kruset, man får sin kolde kammerat i, beløber sig op i yderligere fem kroner.

Du kan også erhverve dig en stor kande snakkesaft. Så skal du til lommen for at finde 255 kroner. Sidste år stod den slags flydende forlystelser i 240 kroner og har i år altså set en prisstigning på 15 kroner.

'Rimelige' priser

Årsagen til prisstigningerne skal findes i, at der generelt er prisstigninger på økologiske råvarer.

Det oplyser Peter Skoven, der er såkaldt Food & Beverages-director på NorthSide med henvisning på generelle prisstigninger på 18 procent.

- Alle priser er steget og tre kroner på øllen, synes vi faktisk, er rimeligt.

- Er et maksimum for, hvor højt man vil gå op i ølpriserne, så det ikke går ud over de mange unge gæsters bankbøger?

- Vi forsøger på ingen måde at presse prisen op, tværtom. Tre kroner på en økologisk fadøl er mindre end den generelle prisudvikling.

Sidste år måtte andre festivaler også skrue på ølpriserne. Roskilde Festival havde sat prisen på fadøl op fra 40 kroner til 47 kroner, hvilket er en stigning på 18 procent. I år er den blevet hævet til 50 kroner, når festivalen går i gang senere på måneden.