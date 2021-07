Hård kritik: - Det er rigtig dårligt

Flere politikere undrer sig over, hvorfor kulturminister Joy Mogensen ikke var til at finde på tribunen under Danmarks semifinale

Kulturminister Joy Mogensen (S) glimrede ved sit fravær, da en række udvalgte personer fra det officielle Danmark, heriblandt kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian, indtog tribunen på Wembley i London for at heppe på det danske landshold som særligt inviterede af DBU.

Men selvom kulturminister Joy Mogensen også var en af dem, der havde fået en særlig invitation, var hun ikke at finde på Wembley for at bakke holdet op.

Netop det faktum møder nu kritik fra flere fronter.

Blandt andre fra Pia Kjærsgaard, der blandt andet er værdiordfører for Dansk Folkeparti.

Hun mener, at det er problematisk, at Joy Mogensen, der er regeringens repræsentant for idrætten, ikke var at finde på lægterne.

- Jeg ved jo ikke, hvad der ligger til grund for det, men jeg må indrømme, at jeg undrer mig meget, lyder det fra Pia Kjærsgaard.

- Der er visse personer, der er inviteret for at repræsentere Danmark - heriblandt kronprins Frederik og kronprinsesse Mary - og jeg synes, det var rigtig godt, de var der. Men selvfølgelig skal idrættens minister også være der. Det betyder noget for landsholdet, at man får opbakning derfra også, og jeg må bare sige, at hvis jeg havde været kulturminister, havde jeg sat alt til side for at kunne være der, lyder det fra Kjærsgaard.

Pia Kjærsgaard forstår ikke, hvorfor Joy Mogensen blev væk. Foto: Finn Frandsen

- Hvilket signal synes du, det sender, at hun ikke var der?

- Jeg synes, det er rigtig dårligt. Man møder naturligvis op som kulturminister, hvis man bliver inviteret, medmindre der er et eller andet meget vigtigt, der står i vejen. Det havde været et godt signal at sende - både til landsholdet, men også til den danske befolkning, lyder det fra Kjærsgaard.

- Havde man ikke kritiseret hende, uanset om hun gjorde a eller b?

- Det kan godt være, at der var nogle, der ville det. Men efter min mening skulle hun helt klart have været der for at have repræsenteret Danmark.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kulturministeriet, der ikke ønsker at kommentere, hvorfor Joy Mogensen ikke på Wembley. Her oplyses det ligeledes, at Joy Mogensen ikke har nogle kommentarer til kritikken.

Fortjener opbakning Jan E. Jørgensen, der er kulturordfører hos Venstre, stemmer i og er enig i Pia Kjærsgaards kritik. - Jeg er med på, at det er et dilemma, fordi det har været noget nær umuligt for danske fans at være på stadion på grund af Englands strikse coronarestriktioner. Jeg har også stor respekt for, at udenrigsministeren har forsøgt at finde en løsning på det, siger han og fortsætter: - Med det taget i betragtning, synes jeg roligt, at kulturministeren kunne være taget afsted. For landsholdet har fortjent den opbakning fra regeringen og fra idrættens minister, siger Jan E. Jørgensen. Foto: Anthon Unger Kulturordføreren havde derfor også gerne set, at Joy Mogensen var at finde på lægterne. - Havde jeg været kulturminister, havde jeg stået på tribunen og råbt og skreget. Vi poster alle sammen med bøllehat og flag og hvad ved jeg, og jeg synes også, at hun burde have vist sin opbakning. For det her er en historisk kamp, hvor det havde givet mening, at hun var der, siger Jan E. Jørgensen og fortsætter: - Jeg kom selv ud i nærmest en shitstorm, fordi jeg havde fået billetter til en af kampene, men jeg synes, at jeg som kulturordfører har en pligt til at vise min opbakning i sådan et tilfælde, og det har kulturministeren i den grad også, understreger han.

Tager det ikke tungt

Hos Enhedslisten tager de det dog ikke så tungt, at Joy Mogensen ikke deltog i semifinalen.

Det fortæller Søren Søndergaard, der er kulturordfører for partiet.

- Jeg synes da, det ville være underligt, hvis det officielle Danmark ikke var der. Men det var de også i form af blandt andre kronprins Frederik. Det er deres primære opgave som royale at repræsentere Danmark på den måde, og det er ikke kulturministerens, siger han og fortsætter:

- Så det her er ikke noget, vi kommer til at stille et mistillidsvotum på baggrund af, siger han med et grin.

Finansministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at finansminister Nicolai Wammen deltog som officiel repræsentant til semifinalen i stedet for statsminister Mette Frederiksen. Statsministeriet har ikke ønsket at oplyse, hvorfor Mette Frederiksen ikke deltog.

