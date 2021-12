Hård kritik: Tavse om skandale og grove domme

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

DR måtte lægge sig fladt ned sidste måned, da en omfattende advokatundersøgelse omkring krænkelser i DR Pigekoret lå klar.

- Vi påtager os i DR det fulde ansvar for det svigt, der fandt sted dengang, lød det fra DR-generaldirektør Maria Rørby Rønn, efter det kom frem, at 64 tidligere sangere i pigekoret var blevet krænket af seks voksne.

Krænkelserne skulle være sket frem til 2010 under skiftende chefer. Sidst i rækker var Michael Bojesen, der stod i spidsen for pigekoret fra 2001 til 2010. Han har ikke selv ønsket at tale med Ekstra Bladet og en række andre medier, og tavsheden fra ham og Malmø Opera, hvor han nu er teaterleder og direktør, møder nu hård kritik.

Det sker i Politiken, der har talt med seks ansatte på Malmø Opera, der fortæller, at der internt kun har været udsendt et brev 12. november fra bestyrelsesformand Per-Martin Svensson, hvor han giver sin fulde støtte til Bojesen.

Michael Bojesen stod i spidsen for DR Pigekoret frem til 2010. Det var netop året, hvor den sidste krænkelse ifølge DR er kommet frem. Foto: Nanna Navntoft/Ritzau Scanpix

Også den svenske instruktør Staffan Valdemar Holm, der tidligere har været chef for Malmö Dramatiska Teater, Dramaten i Stockholm og Düsseldorfer Schauspielhaus og siden januar har været tilknyttet Malmø Opera som freelancer, er yderst kritisk.

- Historien om DR Pigekoret er gravet frem, den findes i virkeligheden, men som freelanceinstruktør ved Malmö Opera har jeg kun fået informationer fra de danske medier. Jeg har ikke fået nogen informationer om, hvordan teatret forholder sig til den. Mage til strudseagtig tavshedskultur og inkompetent og fejt bestyrelsesarbejde er jeg ikke tidligere stødt på i mine godt 30 år i branchen, siger han til Politiken.

Tavse om grove domme

Det er dog ikke kun tavsheden omkring skandalen i DR Pigekoret, de ansatte kritiserer Malmø Opera for. De mener også, at de har været for lukkede omkring en række grove domme, der er faldet mod personer på lønningslisten.

Ifølge Politiken har seks løst- og fastansatte i de seneste fem år modtaget domme for grove seksualforbrydelser som voldtægt, seksuelle overgreb mod børn, vold eller om at besidde eller producere børnepornografi.

Fire af mændene var ansat på operaen, mens deres sag blev efterforsket og kom for retten. De mistede deres job i forbindelse med dommen.

De sidste to var ikke under ansættelse, da de blev dømt i 2017 og 2018 henholdsvis for vold og seksuelt overgreb mod et barn, men efter de har udstået deres straffe, har Malmø Opera haft dem ansat i projektansættelser.

Du kan læse mere detaljeret omkring de forskellige sager hos Politiken, der er i besiddelse af domsudskrifter og bekræftelse på ansætte fra operaen.

Bestyrelsesformand Per-Martin Svensson vil over for mediet ikke kommentere individuelle personalesager, men han skriver, at alle sager er håndteret 'omhyggeligt og korrekt'.