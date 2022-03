Halleluja, det forpligter!

I aften stiller trioen Conf3ssions op ved Dansk Melodi Grand Prix, og titlen på gruppens bidrag forpligter i den grad.

Den gospel-inspirerede popsang hedder 'Halleluja' - samme titel som den israelske gruppe Milk and Honey i 1979 sikrede sig sejren med ved Eurovision Song Contest med deres nærmeste ikoniske fredshymne.

Sangen blev et hit i hele Europa, og tror man bookmakerne, så kan den danske 2022-version af 'Halleluja' være på vej ud over landets grænser.

Cof3ssions er favoritter i Jyske Bank Boksen i Herning i aften, og hverken de kristne referencer i sangens titel eller gruppens navn er tilfældig.

Kristen baggrund

Trioen er funderet i den kristne tro og består af søskendeparret Sara og Tobias Callesen og den selverklærede 'bonussøster' Laura Lindell.

- Vi er alle tre vokset op i kristne familier, og med troen tæt på livet. Så det er klart, at det betyder noget for os, siger Sara Callesen til Ekstra Bladet.

25-årige Sara, lillebror Tobias på 22 og 21-årige Laura har kendt hinanden, siden de var små, og deres helt store fælles passion er musikken - især gospelmusiken. Og det også her deres Grand Prix-sang har sin rod.

Her kan du møde de tre sangere i Cof3ssion og få en smagsprøve på deres sang:



Håb og fællesskab

- Den her sang er rigtig god til at sprede håb og få en til ikke at føle sig alene. Og det er vores budskab, at vi mega gerne til inddrage alle, siger Tobias Callesen.

Bag sangen står den tidligere 'Popstars'-vinder Jon Nørgaard samt sangskriverne Moh Denebi, Rachel Furner, Patrick Dalton og Nikolaj Pellegri, og selvom der er tæt løb i toppen af årets Grand Prix-felt, så ligger 'Halleluja' til at kunne stikke af med sejren.

- Det er klart, at det gør da, at vi får endnu mere lyst til at give den endnu mere gas, siger Sara Callesen, der dog ikke tager noget som helst for givet.

Hvordan det går for trioen og deres syv konkurrenter, kan ses i aften på DR1 fra klokken 20. På Ekstra Bladet live-dækker vi naturligvis årets Grand Prix.