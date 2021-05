Har ikke set en krone: Skammelig håndtering

Ingen festivaler.

Der var ikke meget hjælp eller velvilje at hente fra regeringen, der med de seneste restriktioner for forsamlinger har gjort det umuligt for de danske arrangører af festivaler at gennemføre deres begivenheder hen over sommeren.

Senest i rækken har Grøn Koncert meldt ud, at de heller ikke kan få det til at lykkes med de nye regler.

Det fortalte indsamlingschef Theis Petersen mandag i en pressemeddelelse.

'Det er enormt ærgerligt at trække stikket på en helt utroligt gennemarbejdet idé og model, som jeg til enhver tid vil stå på mål for. Vi er meget stolte af det arbejde, vi har lavet helt frem til det sidste sandkorn i timeglasset, og med så stor og positiv feedback fra så mange sider burde vores afviklingsmodel have fået chancen'.

Ingen musik til de hungrende festivalsgængere. De må vente endnu et år. Foto: Per Lange

Ingen penge endnu

Til Ekstra Bladet fortæller han, at det er muligt for dem, der allerede har købt en billet at få pengene tilbage eller videreføre billetten til næste år.

- Vi måtte melde ud i dag, at vi aflyser, da det store salg af billetter først rigtig ville begynde tirsdag, lyder det.

Theis Petersen fortæller, at man endnu ikke har modtaget kompensation for sidste år og heller ikke noget information om, hvordan man får det i år.

- Nej, vi har ikke fået nogle penge fra 2020, og ingen information om i år.

Muskelsvindfonden står bag festivalerne rundt omkring i Danmark, og endnu en aflysning kan godt få betydning for fonden.

- Det rammer da Muskelsvindfonden, men vi er en stærk organisation, og vi kommer igennem det her. Det, jeg kan være bekymret for, er alle de samarbejdspartnere og frivillige, der får det hele til at løbe rundt. Hvem holder hånden under dem, så de også kan være med til næste år?

Skammelig håndtering

De to aflysninger har da også manet al håb til jorden om, at det skulle blive en festival, som vi kender den til næste år.

- Det bliver ikke helt normalt, eller som det plejer. Det tror jeg ikke på. Men vi går jo efter at lave det stærkest mulige koncept.

Hele håndteringen af sommerens kulturelle tilbud er mildest talt håndteret dårligt, hvis man spørger Theis Petersen.

- Det er skammeligt. Vi har ønsket en faglig dialog om mulighederne, den har vi ikke fået. Vi skulle have haft chancen for at fortælle om vores planer for en sikker oplevelse. I stedet står vi med en sommer uden kulturelle tilbud.