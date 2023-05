Her er de nye ansigter i 'Matador'

Historien, replikkerne og persongalleriet er velkendte. Men ansigterne er helt nye i den kommende musicalversion af kultklassikeren 'Matador'.

Der er blevet sat navne på, hvem der skal spille de ikoniske karakterer i den syngende version, som får premiere 15. februar i Falkoner Salen på Frederiksberg.

Annette Heick indtager Helle Virkners rolle som Elisabeth Friis. Grisehandler Larsen, der i sin tid blev portrætteret af Buster Larsen, spilles nu af Gordon Kennedy, mens Daimi Gentle bliver den nye fru Fernando Møhge. En rolle, der blev udødeliggjort af Karen Berg i sin tid.

Det annoncerer produktionssamarbejdet Hele Danmarks Musicalteater i en pressemeddelelse.

Tv-serien og musicalen begynder med, at Mads Skjern - der i tv-serien blev spillet af Jørgen Buckhøj - ankommer til Korsbæk. I musicalen indtager Nikolai Jørgensen rollen. Han danner på scenen par med Ingeborg i skikkelse af Lea Thiim Harder. En rolle, der i sin tid blev spillet af Ghita Nørby. Pr-foto: Miklos Szabo/Hele Danmarks Musicalteater/pr-foto/Free

Den nye musical er skabt med velsignelse fra 'Matadors' moder, Lise Nørgaard, som stod bag serien, der havde premiere i 1978.

Hun nåede inden sin død i januar 2023 at skrive på musicalmanuskriptet sammen med de to Oscar-vindende stjerneinstruktører Susanne Bier og Anders Thomas Jensen.

- Det har været en stor glæde for mig at kunne bidrage til, at der blev skabt noget nyt, der bygger på noget, som jeg skrev for længe siden, sagde Lise Nørgaard i sensommeren 2022.

- Vi har haft det utroligt hyggeligt og sjovt. Og jeg kan kun sige, at publikum virkelig kan glæde sig, lød det fra Lise Nørgaard i et citat, der først blev offentliggjort, da musicalen blev præsenteret i februar.

- Publikum kan se frem til at opleve nogle store duetter mellem Nicolai Jørgensen og Lea Thiim Harder, lyder det i pressemeddelelsen.

I musicalen vil der også være fokus på kærlighedsforholdet mellem Elisabeth Friis og Mads Skjerns bror, Kristen, som spilles af Carsten Svendsen, der dermed træder i Jesper Langbergs fodspor.

Også Misse og Fernando Møhge får fremtrædende roller, lyder det.

Familien Varnæs' Hans Christian og Maude, der i serien blev skildret af Holger Juul Hansen og Malene Schwartz, spilles af Jon Lange og Marie Dalsgaard.

Endelig skal den dansk-svenske gårdhund Chili spille Kvik.

Sangene bliver kreeret af popstjernen Burhan G og den kendte grandprix-sangskriver Lise Cabble.

'Matador' har været sat op som musical før. Men den nye musical har intet at gøre med den fra 2007, oplyser Hele Danmarks Musicalteater.

Den nye musical får premiere 15. februar 2024 i Falkoner Salen på Frederiksberg. Derefter opføres den på Musikteatret Holstebro fra 17. april 2024 og på Vejle Musikteater fra 2. maj 2024.

