Halvanden måneds hård kritik blev til sidst for meget for kronprinsparret, der søndag klippede alle bånd til kostskolen Herlufsholm. Her trak de prins Christian ud af skolen og meldte ud, af prinsesse Isabella ikke starter alligevel.

Det skete efter sønderlemmende kritik fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som lørdag fik bestyrelsen til at trække sig.