Her er hans afløser

DR Pigekoret får ny dirigent, efter at Philip Faber som tidligere meldt ud stopper.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Ny på posten bliver denne gang en kvinde - nærmere betegnet 28-årige Charlotte Rowan.

Hendes udnævnelse kommer efter en række stærkt medieomtalte sager, der har hængt som en tung dyne over DR Pigekoret i de seneste par år.

I 2021 kom det frem, at 64 tidligere sangere i DR Pigekoret blev krænket af seks voksne, viste en omfattende advokatundersøgelse om forholdene i koret.

Desuden stod en række tidligere sangere i DR Pigekoret frem og fortalte om en kultur med massive krænkelser, der går årtier tilbage.

Også en meget omtalt tidligere chefdirigent er blevet beskyldt for upassende adfærd - noget, Ekstra Bladet gentagne gange har skrevet om.

Charlotte Rowan skal fra sommeren 2023 stå i spidsen for DR Pigekoret. Foto: Mikkel Suppras/DR

Fra Herning til hovedstaden

Den nye boss, Charlotte Rowan, kommer oprindeligt fra Storbritannien, hvorfra hun har sin musikalske uddannelse og en professionel karriere som både organist og dirigent.

Siden 2018 har hun boet i Danmark, hvor hun har videreuddannet sig som kordirigent, og de seneste tre år har hun været dirigent for Herning Kirkes Drengekor.

Nu skal Charlotte Rowan stå i spidsen for DR Pigekoret, som hun anser for et af verdens førende pigekor:

- DR Pigekoret er uden sammenligning et af de bedste pigekor i verden. Koret er på én gang en uvurderlig ambassadør for dansk musik og den danske sangskat og samtidig et smukt symbol på, hvor stærkt et talentfællesskab for unge mennesker kan være. Jeg ser frem til at blive en del af det fællesskab, der er i og omkring DR Pigekoret, og at bidrage til at det kan blomstre videre i fremtiden – både kunstnerisk og menneskeligt, siger Charlotte Rowan.

Det var i november i fjor, at det blev meldt ud, at Philip Faber stopper på posten i sommeren 2023.

Der sker, efter at han har været chefdirigent i det seneste årti siden 2013.

