Her er kvinderne bag Fyr og Flamme

Sidste mandag kyssede Fyr og Flamme deres nærmeste farvel og satte kursen mod Eurovision Song Contest i Rotterdam.

Det er 11 dage siden nu. Allerede for nogle dage siden, fortalte Laurits Emanuel og Jesper Groth til Ekstra Bladet, at de savner deres kærester derhjemme, og det savn er ikke blevet mindre!

Men hvem er kvinderne bag Fyr og Flamme egentligt?

- De hedder Birgitte og Kate, griner Laurits Emanuel og hentyder til deres mødre, da Ekstra Bladet møder den dynamiske duo få timer før det går løs ved torsdag aftens semifinale.

Fire damer

Men ud over Birgitte og Kate er Sara og Elisabeth også to helt afgørende kvinder bag Fyr og Flamme, fortæller de.

- Jeg har en meget støttende og sød kæreste derhjemme. Hun har faktisk serbiske rødder. Så jeg har lige kunnet sige et ord eller to til dem hernede fra Serbien. Men hun støtter mig og os i det her kaos, som det jo rent faktisk er, siger Jesper Groth og fortæller, at hverken Fyr eller Flamme har fundet kærligheden i showbizz.

- De kvinder, der er bag os, har rigtige jobs, siger Groth, hvis kæreste, Sara, arbejder som optiker.

Jesper Groth har været kæreste med Sara i fire måneder, og han vil gerne holde hende lidt for sig selv. Foto: Ritzau Scanpix

Laurits Emanuel er på snart tredje år gift med Elisabeth, der er læge. De har to børn sammen og bor i Bramming lidt udenfor Esbjerg.

- Hun gør et helt vildt offer for, at Jesper og jeg har kunnet komme godt fra land med Fyr og Flamme, men også med Eurovision-delen af det, som er et projekt i sig selv, siger han og storroser fruen derhjemme.

- Hun er stadig på barsel og får det hele til at fungere, så det ikke et fuldstændigt splittet hjem, jeg kommer hjem til igen. Det er helt fantastisk. Hun har sådan en sindssyg ro, som jeg nok aldrig får. Desværre. Det er et kæmpe aktiv at være sådan. Det kan jeg ikke understrege nok.

Laurits Emanuel og Elisabeth er gift på tredje år. Foto: Privat

På grund af corona har det ikke været muligt for kvinderne bag Fyr og Flamme at rejse med til Rotterdam og hepper på dem. Men mon ikke de sidder klar hjemme bag skærmen, når Danmark skal i ilden i aften i Ahoy Arena.

Følg Ekstra Bladets live-dækning af semifinalen på ekstrabladet.dk i aften fra klokken 21.

Det er ikke altid, at Eurovision Song Contest forløber helt som planlagt. Læs om de største skandaler her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør Ekstra Bladets nye politiske podcast med Joachim B. Olsen og Brian Weichardt her.